La révision des textes juridiques doit soutenir le développement

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 7 mai, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, également chef du Comité de pilotage chargé de la révision générale du système des textes juridiques normatifs, a présidé une réunion de la permanence de cet organe.



À ce jour, le travail de révision générale du système des textes juridiques normatifs a déjà enregistré plusieurs résultats, notamment la publication relativement complète des documents d’orientation, de gestion et de mise en œuvre, ainsi que l’organisation de conférences de formation à l’échelle nationale afin d’assurer une compréhension et une application uniformes.



Lors de la réunion, Tran Thanh Man a souligné qu’il s’agissait d’une tâche particulièrement importante, constituant la première et la plus vaste révision générale visant à mettre en œuvre la Conclusion n°09 du Bureau politique ainsi que les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, concernant le perfectionnement fondamental et cohérent du système juridique.

Le ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung, prononce un discours lors de l'événement. Photo : VNA



« Cette révision générale du système des textes juridiques normatifs n’est pas une simple tâche administrative, mais un véritable inventaire institutionnel, une préparation stratégique pour le développement du pays dans la nouvelle période », a souligné le président de l’Assemblée nationale.



Tran Thanh Man a demandé que cette révision soit menée de manière ciblée et prioritaire, en se concentrant sur les domaines ayant un impact majeur sur le développement, tels que la décentralisation, les sciences et technologies, l’innovation, le développement du secteur privé et l’intégration internationale...



Il a également insisté sur la nécessité de recueillir largement les avis des citoyens, des entreprises, des personnes directement concernées ainsi que des fonctionnaires chargés de l’application des lois, afin de garantir des résultats « précis, pertinents et substantiels ».



Soulignant l’ampleur des tâches à accomplir, les exigences élevées et les délais serrés, Tran Thanh Man a appelé les organismes concernés à faire preuve d’un sens élevé des responsabilités et à mettre en œuvre leurs missions de manière sérieuse, concrète et efficace afin d’apporter des changements fondamentaux dans l’amélioration du système juridique. - VNA