Hanoï (VNA) - Selon une résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 8 avril, le gouvernement de la 16e législature comptera six vice-Premiers ministres, à savoir Pham Gia Tuc, Phan Van Giang, Pham Thi Thanh Tra, Ho Quoc Dung, Nguyen Van Thang et Le Tien Chau.



L’Assemblée nationale a également adopté une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.



Membres du gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031:



Membre du Bureau politique, Premier ministre Le Minh Hung



Membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc



Membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, général d’armée, ministre de la Défense Phan Van Giang



Secrétaire du Comité central du Parti, vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra



Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Ho Quoc Dung



Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Le Tien Chau



Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Nguyen Van Thang Membre du Bureau politique, général, ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang



Membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung



Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh



Membre du Comité central du Parti, ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung



Membre du Comité central du Parti, ministre des Finances, Ngo Van Tuan



Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung



Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung



Membre du Comité central du Parti, ministre de la Construction, Tran Hong Minh

Membre du Comité central du Parti, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Lam Thi Phuong Thanh

Membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan

Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Éducation et de la Formation Hoang Minh Son

Membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé Dao Hong Lan

Membre du Comité central du Parti, ministre des Affaires ethniques et religieuses Nguyen Dinh Khang

Membre du Comité central du Parti, gouverneur de la Banque d’État du Vietnam Pham Duc An

Membre du Comité central du Parti, Inspecteur général du gouvernement Nguyen Quoc Doan

Membre du Comité central du Parti, ministre, chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong. -VNA