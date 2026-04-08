Hanoï (VNA) - Selon une résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 8 avril, le gouvernement de la 16e législature comptera six vice-Premiers ministres, à savoir Pham Gia Tuc, Phan Van Giang, Pham Thi Thanh Tra, Ho Quoc Dung, Nguyen Van Thang et Le Tien Chau.
L’Assemblée nationale a également adopté une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.
Membres du gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031:
Membre du Bureau politique, Premier ministre Le Minh Hung
Membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc
Membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, général d’armée, ministre de la Défense Phan Van Giang
Secrétaire du Comité central du Parti, vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Ho Quoc Dung
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Le Tien Chau
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Nguyen Van Thang Membre du Bureau politique, général, ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang
Membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung
Membre du Comité central du Parti, ministre des Finances, Ngo Van Tuan
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Construction, Tran Hong Minh
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Lam Thi Phuong Thanh
Membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Éducation et de la Formation Hoang Minh Son
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé Dao Hong Lan
Membre du Comité central du Parti, ministre des Affaires ethniques et religieuses Nguyen Dinh Khang
Membre du Comité central du Parti, gouverneur de la Banque d’État du Vietnam Pham Duc An
Membre du Comité central du Parti, Inspecteur général du gouvernement Nguyen Quoc Doan
Membre du Comité central du Parti, ministre, chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong. -VNA