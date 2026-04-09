Cérémonie d’accueil du permanent du Secrétariat du PCV au Laos

Vientiane (VNA) – La cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en visite officielle au Laos, a été organisée le 9 avril à Vientiane.



L’événement était présidé par Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).



Après la cérémonie d’accueil, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, et son homologue lao, Vilay Lakhamphong, ont entamé leur entretien.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, et la haute délégation vietnamienne déposent une gerbe au Monument des soldats inconnus à Vientiane. Photo: VNA

Plus tôt dans la matinée, dès son arrivée dans la capitale lao, Tran Cam Tu, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, est allé déposer une gerbe au Monument des soldats inconnus à Vientiane, afin de rendre hommage aux combattants et aux figures éminentes du peuple lao qui ont sacrifié leur vie pour l’œuvre de libération, de défense et de construction du pays. -VNA