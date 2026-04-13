Politique

Le président de l'AN Tran Thanh Man rencontre le maire de Milan pour renforcer les liens bilatéraux

Le président de l'AN Tran Thanh Man a salué le développement très positif des relations Vietnam–Italie, plus de cinquante ans après l’établissement des relations diplomatiques et plus d’une décennie après la mise en œuvre du partenariat stratégique, couvrant des domaines variés.

Le président de l'AN Tran Thanh Man (droite) et le maire de Milan, Giuseppe Sala. Photo: VNA
Le président de l'AN Tran Thanh Man (droite) et le maire de Milan, Giuseppe Sala. Photo: VNA

Rome (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le maire de Milan, Giuseppe Sala, le 13 avril après-midi (heure locale), lors de sa visite officielle en Italie.

Cette rencontre a permis au Vietnam de souligner son intérêt pour un renforcement de sa coopération avec l'une des villes les plus dynamiques d'Europe.

Il s'est dit ravi de visiter Milan, ville qui revêt une importance particulière pour le Vietnam, puisqu'elle fut la résidence et le lieu de travail du Président Hô Chi Minh.

Le dirigeant vietnamien a salué le dynamisme de Milan, ville phare d’Italie et de l’Union européenne, reconnue pour ses atouts dans l’industrie, l’architecture, le design, la finance, les sciences et technologies et la formation de ressources humaines de qualité. Il a également félicité la ville pour ses réalisations récentes, notamment l’organisation réussie des Jeux olympiques d'hiver de 2026.

Il a informé ses interlocuteurs des résultats du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que du processus de réorganisation de l’appareil d’État et des acquis majeurs enregistrés en 2025. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam consistant à attacher une grande importance au renforcement et à l’approfondissement des relations avec l’Italie.

Tran Thanh Man a salué le développement très positif des relations Vietnam–Italie, plus de cinquante ans après l’établissement des relations diplomatiques et plus d’une décennie après la mise en œuvre du partenariat stratégique, couvrant des domaines variés tels que la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation, ainsi que la défense et la sécurité, tout en s’étendant à de nouveaux secteurs comme la science, la technologie, l’innovation et la transition environnementale. Il a notamment souligné que l’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï–Milan en juillet 2025 a fortement contribué à dynamiser la coopération et les échanges entre les deux peuples.

Appréciant le rôle des collectivités locales, dont Milan, dans le renforcement du partenariat stratégique, il a appelé à intensifier la coopération entre cette ville et les localités vietnamiennes, notamment dans les domaines de la finance, de la mode, de l’éducation et des services, ainsi qu’à promouvoir les échanges culturels et touristiques.

De son côté, le maire de Milan, Giuseppe Sala, s’est déclaré honoré d’accueillir la délégation vietnamienne, estimant que cette visite contribuait à approfondir les relations bilatérales dans divers domaines. Il a affirmé la volonté de Milan de renforcer sa coopération avec les localités vietnamiennes, notamment Hô Chi Minh-Ville, dans des domaines tels que les infrastructures, les transports urbains, la mode, l’éducation, l’énergie ou la changement climatique, tout en souhaitant attirer davantage de résidents et de travailleurs vietnamiens à Milan.

À cette occasion, le président de l’AN a également proposé aux autorités milanaises de continuer à soutenir la communauté vietnamienne, en particulier les étudiants, afin de contribuer au renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelle entre les deux pays. -VNA

#Tran Thanh Man #président de l'AN #Milan
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