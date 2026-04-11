Le président de l’AN Tran Thanh Man rencontre le pape Léon XIV au Vatican

Vatican (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a eu, le 11 avril au Vatican, une e entrevue avec le pape Léon XIV, exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau et adressant au pape ses salutations respectueuses, ses vœux de bonne santé et ses meilleurs souhaits à l’occasion de Pâques 2026.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les messages de paix ainsi que les contributions précieuses du Pape en faveur de la paix, de la justice sociale, de la protection de l’environnement et du soutien aux plus démunis, affirmant que ces valeurs correspondent pleinement aux aspirations du peuple vietnamien dans la construction et la défense de la Patrie.

Il s’est félicité des progrès importants et concrets des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège ces dernières années, marqués par des échanges de haut niveau, l’établissement du Bureau du représentant pontifical résident au Vietnam, ainsi que le développement positif de la vie religieuse de la communauté catholique vietnamienne. Il a également souligné l’efficacité du mécanisme du Groupe de travail mixte et exprimé sa confiance dans le succès de sa prochaine 13e réunion, qui contribuera à l’établissement de relations diplomatiques complètes entre les deux parties.

Dans cet esprit, il a souhaité que le pape et le Saint-Siège continuent de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle, en vue de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, dans l’intérêt des peuples et pour la paix et la prospérité communes.

Tran Thanh Man a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens créent toujours des conditions favorables pour que les catholiques puissent vivre « une bonne vie, une belle foi ». Il a également indiqué que lors des récentes élections législatives, de nombreux dignitaires et fidèles catholiques ont été élus. Par ailleurs, le Vietnam continue d’améliorer son système juridique afin de faciliter les activités des religions, dont le catholicisme, conformément à la Constitution et à la loi.

À cette occasion, il a transmis au pape Léon XIV les salutations et l’invitation officielle à visiter le Vietnam du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam. Le pape a exprimé sa gratitude et son souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Le pape Léon XIV, de son côté, a salué cette visite, intervenue peu après l’élection du président de l’Assemblée nationale, la qualifiant de jalon important pour renforcer la compréhension mutuelle. Il a évoqué la situation du catholicisme au Vietnam et les relations bilatérales, rappelant qu’une statue de Notre-Dame de La Vang en “áo dài” (robe traditionnelle des femmes vietnamiennes), installée dans les jardins du Vatican il y a deux ans, lui rappelle toujours le Vietnam.

Il a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien au fonctionnement du Représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam, et a exprimé le souhait d’intensifier les échanges afin d’approfondir les relations bilatérales.

Le même jour, Tran Thanh Man a également rencontré le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse pose pour une photo avec le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin et échangent des cadeaux. Photo : VNA

Lors de cette rencontre, il a souligné que les échanges, notamment au niveau élevé, ont contribué à renforcer la confiance et à poser les bases d’un développement durable des relations bilatérales. Il a proposé de maintenir les échanges de délégations et de renforcer l’efficacité du Groupe de travail mixte, tout en encourageant l’Église catholique du Vietnam à suivre la ligne « vivre l’Évangile au cœur de la nation ».

Le cardinal Pietro Parolin a félicité le Vietnam pour le succès de son 14e Congrès national du Parti et des récentes élections, ainsi que ses nouveaux dirigeants. Il a salué les réalisations du pays et sa politique religieuse ouverte, rappelant le message du pape François selon lequel un bon catholique est aussi un bon citoyen. Il a également exprimé son admiration pour l’attention accordée par le Vietnam aux personnes vulnérables.

Il a enfin souligné que les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège continuent de se renforcer et devraient connaître de nouveaux progrès, exprimant son souhait de se rendre prochainement au Vietnam pour constater son développement dynamique et la vitalité de sa communauté catholique. - VNA