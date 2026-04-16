Les épouses des plus hauts dirigeants vietnamiens et chinois visitent le Centre national des arts du spectacle

Pékin (VNA) – Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, ont visité le Centre national des arts du spectacle de Chine, peu après la cérémonie d’accueil officielle à Pékin.

Les deux Premières dames ont assisté à une répétition de comédie musicale, visité des espaces de service automatisés opérés par des robots et découvert des technologies de scène virtuelle ainsi qu’un studio d’enregistrement de haute technologie. Elles ont également eu un échange cordial, partageant leurs expériences et leurs points de vue sur les échanges culturels entre les deux pays.



Ngo Phuong Ly s'est dite ravie de revenir en Chine et de revoir la professeure Peng Liyuan. Elle a exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État et le peuple chinois, ainsi qu’envers Xi Jinping et son épouse, pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau. Elle a également évoqué son précédent séjour en Chine en août 2024.

Elle a salué le professionnalisme des artistes chinois, la modernité des techniques de mise en scène ainsi que l’architecture remarquable des salles de spectacle.

Évoquant le spectacle de danse « Le Paon », présenté à Hanoï par l’artiste chinoise Yang Liping, Ngo Phuong Ly a encouragé le développement de tournées artistiques chinoises au Vietnam. Selon elle, ces initiatives favorisent l’accès du public à la culture, renforcent les échanges et contribuent à consolider les bases sociales des relations bilatérales, aux côtés des piliers politique et économique.



L'invitée vietnamienne a déclaré qu'à son arrivée à Pékin le 14 avril, elle avait visité le Centre d'échanges culturels et scientifiques pour la jeunesse Soong Ching Ling, où elle avait constaté la sincérité et la pureté de l'amitié entre les jeunes des deux pays.

Elle a affirmé que le Vietnam et la Chine partageaient des priorités communes en matière d'éducation et d'investissement dans la protection, le développement et la prise en charge des enfants.

Pour sa part, la professeure Peng Liyuan s’est réjouie de ces retrouvailles et a évoqué avec émotion ses précédents séjours au Vietnam, ainsi que la visite en Chine, en août 2024, du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et de son épouse.

Elle a présenté plusieurs formes de spectacles chinois, notamment les comédies musicales, un genre très académioque en plein essor en Chine. Elle a également souligné l’intégration croissante des technologies modernes dans les services publics, citant notamment les Jeux olympiques d’hiver de 2022 comme exemple d’innovation.

Peng Liyuan a par ailleurs exprimé son intérêt pour la cuisine vietnamienne, en particulier le pho, et son souhait d’en découvrir davantage.À cette occasion, Ngo Phuong Ly a invité Peng Liyuan et sa famille à effectuer une nouvelle visite au Vietnam. Son invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA