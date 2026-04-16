Politique

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre le président turc

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, de convoquer prochainement une réunion du Comité mixte et de tirer parti des conditions favorables, telles que les liaisons aériennes directes et les politiques de visa électronique, pour dynamiser les échanges commerciaux, la coopération en matière de commerce, d’investissement et de tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche), et le président turc Recep Tayyip Erdoğan se serrent la main, à Istanbul, le 16 avril. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche), et le président turc Recep Tayyip Erdoğan se serrent la main, à Istanbul, le 16 avril. Photo : VNA

Istanbul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan, jeudi 16 avril à Istanbul, dans le cadre de son voyage en Turquie pour assister à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et mener plusieurs activités bilatérales.

Lors de cette rencontre, il a remercié le président Recep Tayyip Erdoğan, les hauts dirigeants et le peuple turcs pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau. Il a transmis les salutations du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, au président Recep Tayyip Erdoğan et aux autres dirigeants turcs.

Félicitant la Turquie pour ses progrès en matière de développement, le législateur suprême vietnamien a salué le rôle et la position croissants du pays sur la scène internationale, notamment en tant que pays hôte d’événements majeurs en 2026, dont la 152e Assemblée de l’UIP.

Le président Recep Tayyip Erdoğan a salué la visite de travail du président Trân Thanh Mân et de la délégation vietnamienne, et a adressé ses salutations et ses félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm. Il a affirmé que la Turquie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et a exprimé le souhait de renforcer davantage les liens bilatéraux.

Partageant l’avis du président Recep Tayyip Erdoğan, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a souligné qu’après près de 50 ans de relations diplomatiques, les relations Vietnam-Turquie avaient atteint un nouveau niveau – plus stratégique – et qu’il convenait de les développer davantage, compte tenu du potentiel et des perspectives des deux pays.

Afin de promouvoir une coopération plus étroite et plus substantielle dans les prochains mois, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, de convoquer prochainement une réunion du Comité mixte et de tirer parti des conditions favorables, telles que les liaisons aériennes directes et les politiques de visa électronique, pour dynamiser les échanges commerciaux, la coopération en matière de commerce, d’investissement et de tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.

Affirmant qu’il existe encore un vaste potentiel de coopération, les deux dirigeants ont souligné que les liens économiques, commerciaux et d’investissement doivent constituer les piliers essentiels des relations entre les deux pays. Ils se sont engagés à créer les conditions favorables pour porter les échanges bilatéraux à 4 milliards de dollars, tout en continuant d’encourager les entreprises turques à investir au Vietnam et à contribuer à son développement économique.

Les deux dirigeants se sont engagés à maintenir des échanges de haut niveau et à exploiter efficacement les mécanismes de coopération existants, afin d’approfondir davantage l’amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Turquie.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a transmis au président Recep Tayyip Erdoğan une invitation du secrétaire général et président Tô Lâm à se rendre prochainement au Vietnam. Le président Recep Tayyip Erdoğan a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA

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