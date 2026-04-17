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Le Vietnam et la Côte d’Ivoire resserrent leurs liens parlementaires

Le Vietnam et la Côte d’Ivoire resserrent leurs liens parlementaires

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi. Photo: VNA

Istanbul (VNA) – À l’occasion de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul (Turquie), dans l’après-midi du 16 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi.

Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a salué le dynamisme économique de la Côte d’Ivoire, devenue un pôle économique majeur en Afrique de l’Ouest et dont le rôle ne cesse de croître sur la scène régionale et internationale.

Se félicitant de la qualité des relations bilatérales et du développement soutenu des échanges économiques et commerciaux ces derniers temps, il a souligné que le Vietnam attache de l’importance à ses relations d’amitié avec les pays africains, dont la Côte d’Ivoire, considérée comme un partenaire important et une « porte d’entrée » vers l’Afrique de l’Ouest.

Afin de promouvoir davantage la coopération commerciale et d’investissement sur une base d’égalité, d’équilibre et d’intérêt mutuel, il a appelé à valoriser les produits traditionnels tels que le riz et la noix de cajou, tout en diversifiant les exportations.

Sur le plan parlementaire, Tran Thanh Man a proposé de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, d’intensifier la coopération entre les deux assemblées, notamment à travers le partage d’expériences en matière législative et la coopération entre les commissions parlementaires.

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Les présidents des Assemblées nationales et les délégués des deux pays lors de la rencontre. Photo: VNA


De son côté, Patrick Achi a affirmé que le Vietnam est un partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire en Asie, revêtant une importance particulière sur le plan économique et commercial, les deux pays disposant d’atouts complémentaires dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, notamment dans le secteur agricole.

Dans un contexte international marqué par des évolutions complexes en matière de sécurité politique et par la montée du protectionnisme commercial dans certains marchés clés, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam afin de renforcer la confiance et la coopération entre les nations, notamment dans le cadre de l’UIP.

Il a également souhaité intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et dans divers domaines, y compris les délégations interparlementaires, tout en exprimant le souhait que le Vietnam partage son expérience en matière de développement et d’intégration internationale. À court terme, la Côte d’Ivoire envisage d’envoyer une délégation pour étudier l’expérience vietnamienne, notamment dans le développement de l’agriculture de haute technologie et la promotion du commerce des produits agricoles, en particulier dans le delta du Mékong.

Tran Thanh Man a affirmé que l’Assemblée nationale, les organismes, les localités et les entreprises vietnamiennes, notamment dans le delta du Mékong, sont disposés à partager leurs expériences et coopérer efficacement avec la Côte d’Ivoire dans les domaines d’intérêt commun.

Les deux présidents ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment au sein des Nations unies, de l’UIP, de la Francophonie et du Mouvement des non-alignés. -VNA

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