Le Vietnam confirme son attractivité touristique avec une forte croissance au premier trimestre

Hanoï (VNA) - Le secteur touristique vietnamien a enregistré une croissance robuste au premier trimestre 2026, confirmant l’attrait croissant du pays en tant que destination sûre, stable et attractive.



Au cours de cette période, le nombre d’arrivées internationales a atteint environ 6,76 millions, soit une hausse de 12,4 % sur un an, un niveau record. Le tourisme intérieur est resté dynamique avec près de 37 millions de visiteurs. Les recettes touristiques totales sont estimées à 267 billions de dôngs (10,1 milliards de dollars).



Lors de la conférence de presse trimestriel organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la directrice adjointe de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, a souligné que, face aux incertitudes mondiales et à l'impact de la situation au Moyen-Orient, l'Autorité a pris des mesures proactives pour évaluer la situation et se coordonner avec les ministères et agences concernés afin d'assurer une gestion efficace du tourisme. La hausse des prix des voyages organisés et des billets d'avion dans certaines régions d'Asie du Sud-Est et d'Europe a incité les entreprises du secteur à maintenir des tarifs raisonnables pour leurs forfaits touristiques.



Cette situation offre également au Vietnam l'opportunité de renforcer son image de marque touristique, en mettant l'accent sur ses atouts : une destination sûre, stable et attractive, proposant des produits en phase avec les tendances mondiales du tourisme.



Cette situation offre également au Vietnam l’opportunité de renforcer son image de marque touristique, en mettant en avant ses atouts : une destination sûre, stable et attractive, proposant des produits en phase avec les tendances mondiales du tourisme. De janvier à mars, le secteur a poursuivi son expansion, tant en termes de volume que de qualité. Le Vietnam compte actuellement 4 525 agences de voyages internationales. Le personnel touristique s’élève à plus de 44 000 guides agréés, incluant des guides internationaux, nationaux et locaux.



L'infrastructure d'hébergement touristique a été modernisée afin d'améliorer la qualité des services. À l'échelle nationale, on dénombre 299 établissements cinq étoiles offrant plus de 96 000 chambres et 348 établissements quatre étoiles proposant près de 48 000 chambres. Un réseau croissant de destinations reconnues, incluant des sites touristiques nationaux et provinciaux, constitue un socle solide pour un développement professionnel et durable.



Les efforts de promotion et de marketing ont été intensifiés grâce à la participation à des événements internationaux majeurs et à des campagnes coordonnées dans de nombreuses villes et provinces. Parallèlement, les cadres institutionnels et politiques continuent d’être perfectionnés, notamment par des propositions d’amendements à la loi de 2017 sur le tourisme et des ajustements au plan national de développement touristique.



La transformation numérique a été identifiée comme un moteur essentiel de compétitivité. Les initiatives comprennent des programmes de formation, l’application de technologies dans la gestion et la commercialisation du tourisme, ainsi que des partenariats visant à promouvoir un tourisme intelligent fondé sur les données et la finance numérique. La priorité est donnée à la création de bases de données intégrées, de plateformes numériques et d’applications afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et la gouvernance du secteur.



Pour le deuxième triimestre, l’industrie touristique poursuivra la mise en œuvre de projets stratégiques visant à positionner le tourisme comme un secteur économique moteur dans une nouvelle ère de développement, tout en intensifiant la promotion internationale et en diversifiant l’offre touristique. -VNA



source