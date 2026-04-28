Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération touristique à travers la promotion du Xinjiang

Hanoï (VNA) - Un programme de présentation et de partage des ressources culturelles et touristiques du Xinjiang à l’étranger pour l’année 2026, placé sous le thème "Le Xinjiang, une terre magnifique", s’est tenu le 27 avril à Hanoï.

L’événement a été organisé par le Centre culturel de Chine à Hanoï, en coordination avec les autorités culturelles et touristiques de cette région autonome, avec le soutien de l’ambassade de Chine au Vietnam et de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Prenant la parole à cette occasion, Xing Jiuqiang, conseiller culturel de l’ambassade de Chine au Vietnam, a souligné la solidité des relations bilatérales ainsi que la profondeur des liens d’amitié entre les peuples des deux pays. Il a indiqué que, sous l’impulsion stratégique des hauts dirigeants, le partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine ne cesse de se consolider et de se développer.

Selon lui, les échanges et la coopération dans les domaines de la culture et du tourisme constituent un pont essentiel favorisant le rapprochement entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer les liens d’amitié. Ce programme s’inscrit dans la mise en œuvre de "l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026–2027", offrant au public vietnamien une meilleure connaissance de la Chine en général et du Xinjiang en particulier.

Nguyen Thi Hoa Mai, cheffe adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a rappelé que la Chine demeurait, au cours de plusieurs périodes récentes, le premier marché émetteur de touristes vers le Vietnam. Réciproquement, le Vietnam figure parmi les cinq principaux marchés émetteurs de touristes vers la Chine. Certaines années, plus de huit millions de Vietnamiens ont voyagé en Chine, dépassant le nombre de visiteurs chinois au Vietnam.

Dans un contexte marqué par le potentiel démographique considérable des deux pays - plus de 100 millions d’habitants pour le Vietnam et plus de 1,4 milliard pour la Chine -, les perspectives de développement touristique bilatéral restent importantes.

Nguyen Thi Hoa Mai a également souligné que le tourisme ne se limite pas aux déplacements et aux expériences, mais constitue avant tout un vecteur de compréhension mutuelle entre les peuples. Les différences en matière de paysages, de cultures et de modes de vie représentent autant d’atouts pour stimuler les flux touristiques bidirectionnels de manière durable.

Chaque année, de nombreux programmes de promotion du tourisme vietnamien sont organisés dans les grandes villes chinoises. En 2026, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam prévoit notamment trois campagnes de promotion en Chine. De son côté, la Chine organise régulièrement des activités de promotion culturelle et touristique au Vietnam.

Dans un contexte favorable marqué par l’amélioration des liaisons aériennes, des politiques de visa avantageuses ainsi que des offres touristiques attractives à coûts raisonnables, Nguyên Thi Hoa Mai s’est dite convaincue de la poursuite de la hausse des échanges touristiques entre les deux pays. Elle a également appelé les entreprises touristiques des deux parties à renforcer leur coopération afin de développer des produits originaux répondant à la diversification des attentes des voyageurs.

Zhang Deshan, directeur du Centre culturel de Chine à Hanoï, a indiqué que le Vietnam constituait un marché stratégique pour le tourisme chinois. Il a mis en avant les atouts du Xinjiang, région caractérisée par ses montagnes enneigées, ses steppes, ses déserts, ses oasis et son patrimoine lié à la Route de la soie. -VNA

​