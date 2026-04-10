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Huê figure parmi les meilleures destinations ornithologiques au monde

Les voyages d’observation des oiseaux connaissent un essor considérable en 2026. Condé Nast Traveler propose de partir à la découverte de la ville de Huê et dix autres plus beaux endroits pour observer des spectacles époustouflants d’oiseaux colorés.

Le Vietnam est la nouvelle terre promise des amoureux des oiseaux. Photo: tuoitre.vn
Le Vietnam est la nouvelle terre promise des amoureux des oiseaux. Photo: tuoitre.vn

Hanoi (VNA) – Le célèbre magazine de voyage Condé Nast Traveler a classé mardi 7 avril la ville de Huê, dans le Centre du Vietnam, parmi les 11 meilleures destinations pour faire du tourisme ornithologique, aux quatre coins du monde.

« Des chants mélodieux des drongos à raquettes, si saisissants qu’ils semblent presque irréels, aux souimangas cramoisis aux plumes chatoyantes qui captivent le regard, les régions du Centre du Vietnam offre une expérience d’observation ornithologique hors du commun », a écrit le magazine.

« Avec plus de 900 espèces d’oiseaux recensées dans le pays, dont 18 espèces endémiques, le Vietnam est une destination incontournable », a souligné Condé Nast Traveller.

Le magazine suggère également que pour un séjour immersif, le Banyan Tree Lang Co constitue une porte d’entrée privilégiée pour l’observation des oiseaux dans le Centre du Vietnam.

Ce complexe hôtelier propose cette expérience de multiples façons, notamment une galerie photo récemment inaugurée, dédiée à la réserve ornithologique, présentant des photographies d’oiseaux prises par les clients durant leur séjour et servant à la fois d’inspiration et de rappel de l’importance de protéger ces habitats fragiles.

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Un souimanga cramoisi aperçu au Vietnam. Photo : Banyan Tree

Pour une expérience optimale, Condé Nast Traveller propose d’opter pour une villa avec piscine privée pour profiter d’une vue imprenable sur la mer et d’opportunités directes d’observation des oiseaux ; le spectacle est toujours aussi magnifique.

Autrefois considérée comme un loisir réservé aux retraités, l’observation des oiseaux a connu un véritable essor. Aujourd’hui, villas branchées, hôtels au design original et chambres somptueuses sont le point de départ d’une nouvelle génération de séjours ornithologiques qui fleurissent partout dans le monde.

De plus, nombre de ces hébergements permettent d’observer des oiseaux endémiques et colorés directement depuis leur propriété, garantissant ainsi un voyage relaxant en pleine nature, qui récompense la patience du voyageur, qu’il soit un ornithologue passionné ou un globe-trotteur amoureux de la nature.

Parmi les autres sites d’observation ornithologique de renom figurent Wilpattu, Sinharaja et Yala au Sri Lanka ; Langkawi en Malaisie ; Bandhavgarh en Inde ; Anjajavy à Madagascar ; Pont Spean en Écosse ; Province de Monteverde et Limón au Costa Rica ; Bras d’Eau à Maurice ; le nord de Palawan aux Philippines ; et Chocó-Andino en Équateur.

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