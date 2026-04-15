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Hanoï confirme sa place sur la carte touristique mondiale grâce à son mélange harmonieux de tradition et de modernité

Classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale.

Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale. Photo: VNA
Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï, ville où un patrimoine intemporel se mêle harmonieusement à un rythme moderne et vibrant, a été classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, soulignant l'attrait croissant de la capitale vietnamienne sur la carte touristique mondiale.

Selon ce classement, Hanoï se distingue par son mélange unique d'ancien et de moderne. Les rues historiques du Vieux Quartier, l’architecture coloniale française et le dynamisme d’une métropole en plein essor contribuent à forger une identité urbaine singulière.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Hanoï est sa riche culture du café. Des modestes cafés de rue aux espaces contemporains et design, la ville offre une grande diversité d'expériences qui reflètent les modes de vie et les goûts locaux. Sa scène culinaire de rue animée, avec ses plats emblématiques comme le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le bun cha (porc grillé aux vermicelles) et le banh mi (pain), contribue à son charme et à sa renommée internationale.

Au-delà de son patrimoine culturel, Hanoï a également connu un fort essor dans les espaces créatifs, l'art contemporain et les activités culturelles communautaires. Ces éléments contribuent à une image plus jeune et dynamique aux yeux des visiteurs internationaux.

Le secteur touristique de la ville continue d'afficher une croissance positive, parallèlement à sa reconnaissance internationale. Au premier trimestre 2026 seulement, Hanoï a accueilli près de 9 millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Les recettes touristiques totales ont atteint près de 37 000 milliards de dongs (1,4 milliard de dollars), témoignant d'une reprise vigoureuse et d'un fort potentiel de développement durable.

Les arrivées internationales ont atteint environ 2,4 millions de visiteurs, en hausse de près de 30 % par rapport à la même période de l’année précédente, confirmant l’attractivité croissante de Hanoï auprès des voyageurs du monde entier dans un contexte de concurrence accrue entre destinations. La capitale compte actuellement plus de 3 700 établissements d’hébergement, totalisant plus de 71 000 chambres, afin de répondre à une demande en hausse. Le taux d’occupation a dépassé 62 % au premier trimestre, témoignant du dynamisme du secteur hôtelier.

La capitale ambitionne non seulement d’accroître le nombre de visiteurs, mais aussi d’améliorer la qualité des services et l’expérience touristique globale. De nouveaux produits touristiques, liés aux villages d’artisanat traditionnel, aux zones rurales et au patrimoine culturel, sont développés et promus, contribuant à la fois à la diversification et à la préservation des valeurs locales.

La ville prévoit également d’accélérer sa transformation numérique dans la gestion et la promotion du tourisme, tout en renforçant son rayonnement international et ses liens avec les principaux marchés.

Figurer parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 est non seulement une reconnaissance des efforts déployés par Hanoï, mais ouvre également de nouvelles perspectives en matière d’investissement, de développement touristique et de promotion de l’image nationale. Forte de son riche patrimoine culturel et historique et d’une vision claire de croissance durable, Hanoï affirme sa position de destination sûre, accueillante et unique pour les voyageurs nationaux et internationaux. -VNA

#Hanoï #50 meilleures villes du monde en 2026 #Time Out
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