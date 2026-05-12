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Da Nang veut s’imposer comme un hub touristique majeur en Asie

Au cours des quatre premiers mois de l’année, Da Nang a accueilli près de 6 millions de visiteurs (+19,2 %), dont 3,4 millions d’étrangers. À l’occasion des récents congés marquant la Fête des rois Hùng, la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que la Journée internationale du Travail (1er mai), Da Nang a enregistré 1,46 million de touristes, générant environ 5.700 milliards de dôngs de recettes.

Le pont d’Or dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang. Photo: VNA
Le pont d’Or dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Face à de nouvelles opportunités de développement, l'industrie touristique de Da Nang affiche une forte détermination à affirmer sa position de pôle touristique majeur en Asie. Fort d’un bilan remarquable en 2025 et de signaux positifs enregistrés depuis le début de 2026, la ville déploie des mesures stratégiques afin de maintenir une croissance à deux chiffres.

Une croissance soutenue et des chiffres records

Selon le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’année 2025 a marqué une étape historique pour le secteur. Les établissements d’hébergement ont accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs, soit une hausse de 18 % sur un an. Le nombre d’arrivées internationales a progressé de 25 %, atteignant 7,6 millions, tandis que celui des touristes vietnamiens s’est élevé à 10,1 millions. Les revenus totaux des services d’hébergement, de restauration et de voyage ont dépassé 57.300 milliards de dôngs.

Cette dynamique se poursuit en 2026. Au cours des quatre premiers mois de l’année, la ville a accueilli près de 6 millions de visiteurs (+19,2 %), dont 3,4 millions d’étrangers. À l’occasion des récents congés marquant la Fête des rois Hùng, la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que la Journée internationale du Travail (1er mai), Da Nang a enregistré 1,46 million de touristes, générant environ 5.700 milliards de dôngs de recettes.

Actuellement, 27 lignes aériennes sont exploitées, dont 20 liaisons internationales régulières reliant la ville à la République de Corée, au Japon, à l’Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

Toutefois, la directrice du Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Truong Thi Hong Hanh, souligne que plusieurs défis subsistent. Une saturation est observée sur certains sites emblématiques, tels que le marché Han, le Pont du Dragon ou l’ancienne ville de Hoi An. Par ailleurs, l’offre destinée au segment haut de gamme demeure limitée, tandis que les infrastructures des zones rurales de l’ouest nécessitent encore des améliorations afin de favoriser la création de circuits touristiques interconnectés.

Une stratégie de développement globale et durable

Pour atteindre son objectif de croissance à deux chiffres, le secteur touristique de Da Nang mise sur une feuille de route structurée. La ville élargit progressivement son espace touristique vers des zones satellites, associant modernité urbaine, valeurs culturelles et ressources écologiques.

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Da Nang est devenue une destination idéale pour les touristes qui aiment le parapente. Photo: VNA

L’offre touristique est restructurée autour de produits spécifiques tels que les séjours haut de gamme, le tourisme d’affaires (MICE) et le golf, mais aussi de nouveaux créneaux comme le tourisme médical, les mariages et l’économie nocturne.

Le développement des infrastructures constitue également un moteur essentiel de cette croissance. La ville prévoit notamment la modernisation de l’aéroport international de Da Nang, avec l’extension des terminaux T1 et T2, ainsi que la transformation du port de Tien Sa en port touristique spécialisé. Plusieurs projets majeurs, dont le parc culturel de Ngu Hanh Son et le complexe international de feux d’artifice, devraient prochainement voir le jour afin de renforcer l’attractivité de la destination.

La sécurité et l’environnement demeurent par ailleurs des priorités absolues. Les autorités locales s’engagent à garantir la sécurité des activités maritimes et à prévenir les risques d’éboulement dans les zones montagneuses. Un accent particulier est également mis sur la préservation d’un environnement urbain propre et sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, afin de consolider l’image d’une ville moderne et civilisée.

Enfin, afin de dynamiser davantage le marché international, le secteur touristique propose des mesures visant à faciliter l’accès aux visas pour les segments à haut revenu. Grâce à cette stratégie associant innovation, infrastructures modernes et mécanismes flexibles, Da Nang entend consolider son statut de destination touristique mondiale de premier plan. La synergie entre les autorités, les entreprises et la population demeure la clé pour assurer un développement durable du tourisme local. -VNA

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