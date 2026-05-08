Mui Ne s’affirme comme un futur pôle touristique maritime de rang international

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Hanoi (VNA) - Mui Ne, dans la province de Lâm Dông, dispose aujourd’hui d’une opportunité majeure pour s’imposer comme un centre touristique balnéaire, de villégiature et de sports nautiques de niveau international, grâce à ses atouts naturels exceptionnels, à l’amélioration rapide de ses infrastructures et à une stratégie de développement ambitieuse

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Après plus de trois décennies de transformation, cette ancienne localité de pêcheurs est désormais appelée à devenir l’un des moteurs du tourisme haut de gamme du Vietnam.

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Située à l’est de la province de Lâm Dong, Mui Ne bénéficie d’un climat sec et ensoleillé toute l’année, d’un long littoral et d’un écosystème singulier, offrant des conditions idéales pour développer diverses formes de tourisme balnéaire, expérientiel et sportif. Jadis, cette région n’était qu’un modeste village côtier vivant principalement de la pêche, de la fabrication de nuoc-mâm et d’activités artisanales de petite échelle.

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Le véritable tournant pour Mui Ne remonte à 1995, lorsque l’éclipse solaire totale du 24 octobre attira dans la région de nombreux scientifiques, touristes et médias internationaux. Cet événement contribua à faire connaître au monde entier les paysages encore préservés de Mui Ne, ouvrant la voie à une vague d’investissements dans le tourisme balnéaire.

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Depuis lors, de nombreux complexes hôteliers et resorts ont vu le jour le long du littoral, transformant Mui Ne en l’une des principales destinations de villégiature du pays. Contrairement à d’autres stations balnéaires marquées par une urbanisation dense, Mui Ne a su préserver un rythme de vie paisible, de vastes espaces ouverts et une proximité avec la nature, des éléments particulièrement appréciés par les visiteurs internationaux.

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Des sites emblématiques tels que les dunes de sable mouvantes, le ruisseau des Fées, le village de pêcheurs de Mui Ne ou encore le musée des antiquités locales, associés à plus de 200 resorts côtiers, confèrent à cette destination une identité singulière. Par ailleurs, des vents réguliers tout au long de l’année font de Mui Ne l’un des hauts lieux des sports nautiques en Asie du Sud-Est, notamment pour le kitesurf et la planche à voile.

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Sergio, un touriste néerlandais, explique avoir choisi Mui Ne pour pratiquer les sports nautiques grâce aux excellentes conditions naturelles qu’offre la région. Selon lui, les espaces verdoyants, l’air marin et l’accueil chaleureux des habitants procurent un réel sentiment de bien-être aux visiteurs étrangers.

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Pour Tim Grosse, directeur régional Vietnam-Cambodge de l’agence internationale Go Vacation Vietnam, Mui Ne séduit une clientèle internationale croissante grâce à la qualité de ses infrastructures hôtelières et à ses plages adaptées au tourisme balnéaire tout au long de l’année.

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Au-delà de ses paysages naturels, Mui Ne conserve également de fortes valeurs culturelles locales. Les marchés matinaux du village de pêcheurs, les activités liées au commerce des produits de la mer, la fabrication traditionnelle du nuoc-mâm ou encore les anciens temples côtiers offrent aux voyageurs une immersion authentique dans la vie des habitants du littoral vietnamien.

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Selon Nguyen Hai Dang, vice-président du Comité populaire du quartier de Mui Ne, la localité entend diversifier son offre touristique autour du tourisme de villégiature, des sports maritimes, du tourisme expérientiel et du tourisme spirituel, tout en valorisant l’espace culturel du village de pêcheurs afin d’associer davantage les habitants au développement touristique et socio-économique local.

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Ces derniers temps, les activités commerciales, de services et de tourisme ont connu une nette reprise. À l’occasion de la fête des rois Hùng ainsi que des congés du 30 avril et du 1er mai, l’afflux touristique a fortement progressé, avec des taux d’occupation compris entre 60 % et 90 % dans de nombreux resorts côtiers, certains établissements affichant complet. Au premier trimestre 2026, Mui Ne a accueilli plus de 384.000 visiteurs, dont plus de 53 % de touristes internationaux, illustrant l’attractivité croissante de la destination.

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Parallèlement à ses atouts naturels, le développement rapide des infrastructures de transport ouvre de nouvelles perspectives au tourisme local. L’autoroute Nord-Sud permet désormais de relier Hô Chi Minh-Ville à Mui Ne en environ deux heures seulement, facilitant considérablement les déplacements des touristes nationaux et étrangers.

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Plus important encore, le projet de l’aéroport de Phan Thiêt, dont la composante civile vient d’être lancée, devrait accueillir à terme près de deux millions de passagers par an. Cette infrastructure est appelée à renforcer la connectivité régionale et à accroître la compétitivité touristique de Mui Ne.

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Selon le nouveau plan d’aménagement, la Zone touristique nationale de Mui Ne couvrira près de 14.760 hectares, englobant les quartiers de Phú Thuy et de Mũi Né ainsi que les communes de Hoa Thang et de Phan Ri Cua. Son développement reposera sur le modèle « un corridor côtier – trois centres – des accès multiples à la mer ».

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Le secteur Phú Thuy- Mui Ne sera dédié aux services commerciaux, aux resorts haut de gamme, aux sports nautiques et au tourisme MICE. La zone de Hoa Thang privilégiera les complexes de loisirs multifonctionnels, les infrastructures sportives, les parcours de golf et les expériences dans les dunes de sable. Quant à Phan Ri Cua, elle sera orientée vers le développement d’une ville balnéaire associée à des services touristiques de haute qualité.

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La Zone touristique nationale de Mui Ne ambitionne d’accueillir environ 14 millions de visiteurs d’ici 2030, 25 millions en 2040 et jusqu’à 35 millions à l’horizon 2050.

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Selon Dinh Van Tuan, vice-président du Comité populaire provincial de Lâm Dong, dans le nouvel espace de développement de la province après fusion administrative, Mui Ne joue le rôle de porte d’entrée maritime reliant les hauts plateaux de Đà Lạt, l’espace culturel des Hauts Plateaux du Centre et la région économique clé du Sud. Au-delà d’un simple projet d’aménagement, il s’agit d’une vision stratégique de long terme visant à faire de Mui Ne un centre touristique maritime international, doté d’une identité propre et d’un développement durable.

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Pour Nguyen Thị Hoa Mai, vice-directrice de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, dans un contexte de concurrence touristique mondiale de plus en plus intense, le Vietnam doit développer des pôles touristiques nationaux capables de rayonner à l’international et de renforcer l’image du pays. Mui Ne apparaît ainsi comme l’un des grands centres touristiques appelés à jouer un rôle moteur dans le développement touristique de la province de Lâm Dong et du Vietnam.

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Grâce à une stratégie d’investissement cohérente et à ses nombreux atouts naturels, culturels et infrastructurels, Mui Ne est aujourd’hui appelé à devenir une locomotive du développement touristique du littoral méridional vietnamien et à contribuer au rayonnement du tourisme vietnamien sur la scène internationale. - VNA

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