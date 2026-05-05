Tourisme

72e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu : valoriser l’héritage historique pour un avenir prospère

Diên Biên, autrefois théâtre de violents combats, connaît une transformation visible, marquée par une croissance économique soutenue, une réduction de la pauvreté, des infrastructures améliorées et un bien-être social renforcée, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase d'expansion.

Des touristes admirent une peinture panoramique de la campagne de Diên Biên Phu au musée de la Victoire de Diên Biên Phu. Photo : VNA
Des touristes admirent une peinture panoramique de la campagne de Diên Biên Phu au musée de la Victoire de Diên Biên Phu. Photo : VNA

​Dien Bien (VNA) - En ce mois de mai, l’atmosphère de commémoration du 72e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu imprègne chaque recoin de cette terre héroïque, des vestiges historiques aux villages les plus reculés.

Diên Biên, autrefois théâtre de violents combats, connaît une transformation visible, marquée par une croissance économique soutenue, une réduction de la pauvreté, des infrastructures améliorées et un bien-être social renforcée, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase d'expansion.

L’héritage historique de la région s’affirme désormais comme le pilier central d’une industrie touristique en plein essor. Parées de décorations festives, des sites emblématiques tels que la colline A1, le QG souterrain du général français de Castries, le quartier général de la campagne de Dien Bien Phu ou le Musée de la victoire historique attirent une affluence croissante de visiteurs nationaux et internationaux. Ces lieux de mémoire ne se contentent pas de retracer un passé glorieux ; ils s'imposent comme des centres d'éducation traditionnelle essentiels pour la fierté nationale. Pour enrichir cette expérience, les autorités locales multiplient les expositions, les présentations de documents sur le général Vo Nguyen Giap et des animations culturelles de rue qui dynamisent la vie sociale de la province.

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Des touristes visitent le site historique de la colline A1. Photo : VNA

Nguyen Thi Thu Ha, touriste hanoïenne, confie avoir découvert avec émotion une ville moderne, dynamique et accueillante, bien loin de l'image de désolation transmise par les manuels scolaires.

Entre le 25 avril et le 3 mai, la province a accueilli environ 75 200 visiteurs, soit une hausse de 25 % par rapport à la même période en 2025, générant des recettes touristiques estimées à 122 milliards de dôngs (environ 4,6 millions de dollars).

​Selon Tran Hai Ha, directeur par intérim du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette dynamique devrait se poursuivre avec l'ouverture récente du centre de résistance de Him Lam et une ambition affichée de franchir le cap des 1,6 million de touristes en 2026 et des recettes touristiques de 2 880 milliards de dôngs.

​Au-delà du tourisme, la province connaît une transformation socio-économique majeure, perceptible aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales les plus isolées. Les investissements massifs dans les infrastructures urbaines ont profondément redessiné le visage de la ville, tandis que dans les zones montagneuses, le désenclavement progresse grâce au développement des réseaux électriques, routiers et éducatifs.

​Pour les vétérans comme Nguyen Cong Nuoi, voir émerger des infrastructures modernes, constater l’amélioration des conditions de vie et observer les nouvelles générations étudier dans des établissements bien équipés sur ces anciennes terres de combat constitue une source de fierté immense. Les indicateurs économiques confirment cette tendance positive avec une croissance du Produit Intérieur Brut Régional (GRDP) de 7,34 % en 2025 et une baisse significative du taux de pauvreté multidimensionnelle, tombé à 17,66%.

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Diên Biên, autrefois théâtre de violents combats, connaît une transformation visible, marquée par une croissance économique soutenue, une réduction de la pauvreté, des infrastructures améliorées et un bien-être social renforcé. Photo: VNA

​Tournée vers l'avenir, la province de Dien Bien s'est fixé des objectifs ambitieux lors du 15e Congrès provincial du Parti pour la période 2025-2030, visant un modèle de développement économique vert, intelligent et durable. La province cible une croissance économique de 10 à 11%, et un PIBR par habitant de 115 millions de dôngs par personne par an d’ici 2030.

​Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Tien Dung, la stratégie repose sur plusieurs axes majeurs : le perfectionnement des mécanismes et des politiques publiques, l’amélioration de la compétitivité via la simplification administrative, le développement d’infrastructures de transport stratégiques, notamment l’autoroute reliant Son La à Dien Bien jusqu’au poste-frontière de Tay Trang, la transformation du tourisme en secteur économique clé avec la mise en valeur de la zone touristique nationale Dien Bien Phu – Pa Khoang, ainsi que la valorisation du capital humain à travers l’innovation technologique et la transformation numérique.

Forte de l’esprit de solidarité et d’autonomie hérité de la victoire de 1954, la province de Dien Bien s’affirme aujourd’hui comme un pôle de croissance rapide et durable, résolument engagé sur la voie de l’intégration et du développement. -VNA

#Victoire de Dien Bien Phu #héritage historique #tourisme
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