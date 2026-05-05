Économie

Hô Chi Minh-Ville : une centaine de projets pour les 50 ans de la ville portant le nom de l’Oncle Hô

À l’approche du 50e anniversaire de son nouveau nom, Hô Chi Minh-Ville intensifie ses projets d’infrastructures et ses activités commémoratives, affirmant son dynamisme et son rôle de locomotive économique du Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de ses infrastructures techniques et sociales, avec plus de 100 projets. Photo: VNA
Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de ses infrastructures techniques et sociales, avec plus de 100 projets. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de ses infrastructures techniques et sociales, avec plus de 100 projets dont le lancement et l'achèvement sont prévus en prévision du 50e anniversaire du changement de nom de Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville (2 juillet 1976-2026).

Parmi les principaux projets figurent la ligne ferroviaire Thu Thiem-Long Thanh, l'autoroute Hô Tram-Aéroport international de Long Thanh, l'élargissement de la rue Nguyen Tat Thanh, le complexe portuaire de Cai Mep Ha et le pont ou tunnel maritime Cân Gio-Vung Tau.

Conformément au plan publié le 4 mai par le Comité populaire municipal pour commémorer le 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2026) et le 115e anniversaire de son départ en quête du salut national (5 juin 1911-2026), de nombreuses activités seront organisées dans la ville et la province de Nghê An, sa terre natale. Le programme comprend des cérémonies de reconnaissance de personnalités exemplaires, des campagnes de plantation d'arbres en sa mémoire, ainsi que des expositions, des salons du livre, des spectacles culturels et des événements sportifs.

Ces commémorations s'inscrivent également dans le cadre d'efforts visant à traduire l'étude et la mise en pratique de l'idéologie du président Hô Chi Minh en actions concrètes, notamment dans le domaine de l'éducation, alors que la ville se prépare pour l'année scolaire 2026-2027. Les autorités prévoient d'achever 70 projets, soit la construction de 1 251 nouvelles salles de classe. D'autres projets devraient démarrer prochainement, ajoutant environ 1 514 salles de classe supplémentaires.

Parallèlement, la ville a lancé un vaste mouvement d'émulation. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2026, elle vise à mettre en œuvre au moins 200 initiatives réparties en cinq domaines clés : la promotion des valeurs culturelles d'Hô Chi Minh-Ville ; le développement rural novateur et un mode de vie urbain civilisé ; le renforcement de la protection sociale ; le soutien aux communautés maritimes et insulaires ; et l'amélioration de la sécurité nationale, de la prévention des incendies et des opérations de secours. Les habitants des 168 arrondissements, communes et zones spéciales sont encouragés à contribuer à la construction d'un environnement urbain plus harmonieux et agréable à vivre.

Parmi les temps forts culturels, citons un spectacle commémoratif le soir du 5 juin au Théâtre municipal, marquant les deux anniversaires ; et le programme artistique du Festival du village de Sen, organisé conjointement par Hô Chi Minh-Ville et Nghê An, ville natale du président Hô Chi Minh. Une exposition de photos célébrera le 50e anniversaire du changement de nom de la ville.

Des feux d'artifice sont également prévus, avec des spectacles en altitude à trois endroits : l'entrée du tunnel de la rivière Saigon, le nouveau centre-ville et la place de la tour Tam Thang, ainsi que plusieurs feux d'artifice au sol le soir du 2 juillet.

50 ans après son nouveau nom, Hô Chi Minh-Ville a connu des changements tous azimuts. À partir d’un centre urbain d’une envergure modeste, la mégapole du Sud est devenue une ville moderne avec ses grands immeubles et de longues les avenues, devenant dès lors la locomotive économique du pays. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville
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