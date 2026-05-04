Économie

Les banques musclent leur “bouclier numérique” face à la montée de la fraude en ligne

Au 12 avril, plus de 3,7 millions d’alertes clients avaient été émises via le système d’information de gestion, de supervision et de prévention des risques de fraude dans les opérations de paiement (SIMO). Plus de 1,2 million de clients ont temporairement suspendu ou annulé des transactions après avoir reçu ces alertes, pour un montant total de près de 4,17 billions de dôngs (158,12 millions de dollars).

Les banques commerciales ont déployé une série d’initiatives destinées à garantir la sécurité des transactions de leurs clients. Photo : cafef.vn
Les banques commerciales ont déployé une série d’initiatives destinées à garantir la sécurité des transactions de leurs clients. Photo : cafef.vn

Hanoi (VNA) – Face à la sophistication croissante des fraudes financières et des escroqueries en ligne, les banques vietnamiennes renforcent leurs contrôles des transactions et déploient des outils numériques pour détecter les risques plus tôt et mieux protéger leurs clients.

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a indiqué qu’au 12 avril, plus de 3,7 millions d’alertes clients avaient été émises via le système d’information de gestion, de supervision et de prévention des risques de fraude dans les opérations de paiement (SIMO).

Selon les rapports des institutions participantes, plus de 1,2 million de clients ont temporairement suspendu ou annulé des transactions après avoir reçu des avertissements, impliquant près de 4,17 billions de dôngs (158,12 millions de dollars).

Avant cette date, le SIMO avait été déployé dans 149 établissements, dont 99 établissements de crédit et 50 intermédiaires de paiement. Au 23 mars, la plateforme avait recensé plus de 688.000 cas d’activités frauduleuses présumées.

Au niveau bancaire, les systèmes de protection numérique sont également renforcés. Chez Agribank, la plateforme de détection et d’alerte à la fraude AgriNotify est intégrée aux services Agribank Plus, de banque mobile et de banque en ligne, pour les virements internes et interbancaires. Dès que les clients saisissent les informations du bénéficiaire, le système recoupe automatiquement les données internes avec celles des autorités compétentes afin de détecter toute anomalie. Les alertes sont classées en trois niveaux de risque et affichées instantanément, permettant ainsi aux clients de reconsidérer leur décision avant de finaliser une transaction.

Les mesures de protection s’étendent désormais au-delà des canaux numériques. Aux guichets des agences bancaires, des établissements tels que BIDV, VietinBank, Vietcombank et MB ont mis en place des systèmes d’alerte en temps réel afin d’informer immédiatement leurs clients des risques encourus.

Parallèlement aux mesures techniques de protection, les établissements de crédit continuent d’inciter leurs clients à la vigilance, à la protection de leurs données personnelles et de leurs identifiants confidentiels, au respect des alertes de risque et des consignes de sécurité des transactions émises par les banques et les autorités.

Afin de renforcer la sécurité des paiements, la banque centrale a exigé des établissements de crédit et des intermédiaires de paiement qu’ils renforcent leurs contrôles des risques, la surveillance des transactions et le contrôle des commerçants et des points de vente.

Les banques commerciales doivent revoir leurs procédures internes, se conformer strictement à la réglementation régissant l’ouverture et l’utilisation des comptes, des cartes et des portefeuilles électroniques, et vérifier la légalité des ordres de paiement tout en veillant à ce que les informations relatives aux comptes soient affichées de manière complète et exacte.

Elles sont également tenues de mettre à jour les critères d’identification des transactions suspectes, d’améliorer le signalement et le partage de données via le SIMO, et de renforcer leur communication publique afin de prévenir les fuites d’informations et de lutter contre des pratiques telles que la location ou le commerce de comptes bancaires et de portefeuilles électroniques.

En avril, de nombreuses banques commerciales ont simultanément suspendu le fractionnement automatique des virements d’un montant égal ou supérieur à 500 millions de dôngs sur les plateformes de banque en ligne.

Cette mesure est conforme à la circulaire 40/2024 de la Banque d’État du Vietnam relative aux services de paiement intermédiaires. Conformément à la nouvelle réglementation, les transactions dépassant ce seuil doivent être traitées par les canaux de virement habituels, à partir du 1er mai pour les particuliers et du 5 mai pour les entreprises.

Les responsables du secteur bancaire ont indiqué que le ralentissement des virements de montants élevés devrait améliorer la transparence, renforcer le contrôle des fonds et réduire les risques de fraude, tout en contribuant à la protection des actifs des clients.

Selon les statistiques, à la fin du premier trimestre 2026, le système de paiement électronique interbancaire a traité près de 130 billiards de dôngs de transactions, soit une augmentation de plus de 70% par rapport à l’année précédente. – VNA

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