Économie

Trois axes majeurs pour allier vitesse et qualité de la croissance

Le gouvernement préconise une transition d'un modèle de croissance extensif vers un modèle intensif, axé sur la productivité du travail et la compétitivité nationale.

Le vice-ministre des Finances, Le Tan Can, s'exprime à la conférence de presse périodique du gouvernement, le 4 mai à Hanoï. Photo: VNA
Le vice-ministre des Finances, Le Tan Can, s'exprime à la conférence de presse périodique du gouvernement, le 4 mai à Hanoï. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 mai, le vice-ministre des Finances, Le Tan Can, a exposé trois groupes de solutions concrètes, avancées visant à garantir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l'inflation et à établir un équilibre durable entre la vitesse et la qualité de la croissance pour l’année 2026 dans un contexte mondial marqué par des incertitudes persistantes.

​La première et la plus cruciale des mesures consiste à mettre en œuvre de manière cohérente et efficace les principales directives du Parti et de l'État, notamment la Résolution et les documents du 14e Congrès national du Parti, les conclusions du deuxième plénum du Comité central du Parti, les résolutions stratégiques du Bureau politique et les principales Résolutions relatives au développement socio-économique adoptées par la 16e Assemblée nationale lors de sa première session, ainsi que la Résolution gouvernementale du 16 avril. Selon le vice-ministre, cette orientation constitue le fil conducteur de la direction gouvernementale pour cette période.

​Le deuxième groupe de solutions repose sur le maintien de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation, et la garantie des grands équilibres de l'économie nationale. Pour ce faire, le gouvernement mise sur une gestion proactive et flexible, assurant une coordination étroite, synchronisée, unifiée et efficace entre la politique budgétaire, la politique monétaire et les autres outils macroéconomiques. Dans cette optique, le gouvernement travaille activement à l'élaboration d'un projet d'économie indépendante, autonome, intégrée à l'économie mondiale dans ce nouveau contexte. Les autorités à tous les niveaux sont chargées d'assurer une surveillance étroite et de réagir rapidement et efficacement aux chocs externes négatifs, afin de préserver la sécurité financière nationale et de prévenir toute instabilité économique.

​Enfin, le troisième groupe de solutions se concentre sur l'amélioration qualitative de la croissance, en veillant à ce que le développement économique soit en harmonie avec le progrès social et culturel.

​Le gouvernement préconise une transition d'un modèle de croissance extensif vers un modèle intensif, axé sur la productivité du travail et la compétitivité nationale. Cette mutation repose sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs principaux.

​Les échelons et les secteurs devraient mettre en œuvre des solutions visant à améliorer la productivité du travail, contribuant ainsi au taux de croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) grâce au développement et à l'application des sciences et des technologies et à la transformation numérique, et à l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre.

Par ailleurs, une réforme administrative profonde et une amélioration de l'environnement des affaires sont prévues, avec un accent particulier sur l'optimisation de l'indice ICOR, où l'investissement public doit jouer un rôle de catalyseur pour les capitaux privés.

Cette stratégie intervient alors que l'économie mondiale subit les contrecoups de tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, provoquant une instabilité des prix de l'énergie et des matières premières. Au niveau national, les pressions inflationnistes restent présentes avec un indice des prix à la consommation (IPC) en hausse de 0,84 % en avril 2026 par rapport au mois précédent. Sur les quatre premiers mois de l'année, l'inflation moyenne s'établit à 3,99 %, avec une inflation sous-jacente de 3,89 %, selon les données officielles. -VNA

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