Économie

Les IDE en hausse de 32 % sur un an au cours des quatre premiers mois de 2026

Le Vietnam a enregistré une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) au cours des quatre premiers mois de 2026, avec une hausse de 32 % sur un an, portée notamment par l’industrie manufacturière.

Des ouvriers travaillent dans une entreprise à participation étrangère. Photo : VNA
Des ouvriers travaillent dans une entreprise à participation étrangère. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le rapport sur la situation socio-économique en avril et au cours des quatre premiers mois de l’année, publié le 3 mai par l’Office national des statistiques (ministère des Finances), au 27 avril 2026, le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant nouveaux projets, ajustements de capital, apports en capital social et achats d’actions - a atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an.

Les nouveaux enregistrements ont porté sur 1.249 projets pour un capital de 12,15 milliards de dollars, en hausse de 3,7 % en nombre de projets et multiplié par 2,2 en valeur. Le secteur de l’industrie manufacturière est dominant avec 8,12 milliards de dollars (66,8 %), suivi de la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation (2,31 milliards, 19,0 %).

Les IDE décaissés sont estimés à 7,40 milliards de dollars, en hausse de 9,8 % sur un an, soit le niveau le plus élevé pour les quatre premiers mois sur les cinq dernières années, principalement dans l’industrie manufacturière (6,12 milliards de dollars, 82,7 %).

Les investissements additionnels ont atteint 3,13 milliards de dollars, en baisse de 51 %.

Les apports en capital et acquisitions d’actions ont totalisé 2,96 milliards de dollars (+61,9 %).

Parmi les 53 pays et territoires ayant obtenu de nouveaux projets d’investissement autorisés au Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2026, Singapour est le premier investisseur avec 6,05 milliards de dollars, soit 49,8 % du total des nouveaux capitaux enregistrés, devant la République de Corée (4,08 milliards de dollars) et la Chine (524,1 millions de dollars). -VNA

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