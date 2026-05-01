Hô Chi Minh-Ville attire d’importants investissements français

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une destination attractive pour les investisseurs français, notamment dans les domaines des infrastructures, du développement urbain durable et de la transition écologique.



Les investissements français, qui dépassent 2,2 milliards de dollars, contribuent à la croissance économique et ouvrent de nouvelles perspectives de coopération à long terme.



En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux entre Hô Chi Minh-Ville et la France ont dépassé 723 millions de dollars. La France compte actuellement 433 projets dans la ville. Le monde des affaires français joue un rôle clé dans l’innovation, la fourniture de services de haute qualité et le développement durable.



Lors de la conférence « Construire pour durer » 2026, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Lôc Hà, a mis en avant l’approche de développement intégrée et multisectorielle de la ville.



Les priorités incluent le développement urbain résilient et la transition écologique, avec pour objectif des transports publics 100% propres d’ici 2030 et des percées dans les infrastructures de transport et de logistique.



L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné que depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024, la coopération s’est considérablement intensifiée, notamment les liens entre Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires français.



Les entreprises françaises sont actives dans les secteurs de la santé, de l’énergie et des solutions urbaines. Parmi les projets figure une usine de vaccins, fruit d’un protocole d’accord signé entre la Compagnie de vaccins du Vietnam (VNVC) et le groupe français Sanofi. Des sociétés telles que Bureau Veritas et Schneider Electric contribuent également au développement de technologies pour la résilience climatique et les systèmes énergétiques intelligents.



Les responsables municipaux ont réaffirmé leur engagement à développer la coopération avec la France dans les domaines des infrastructures, de la finance verte, de la transformation numérique et de l’éducation, en mettant l’accent sur les réseaux de métro, les énergies propres et le développement urbain intelligent.



Une rame de métro arrive à la station de Rach Chiêc sur la ligne 1 (Bên Thanh-Suôi Tiên. Photo : VNA

Dans le secteur de la santé, les deux parties mettent en œuvre un projet de construction d’une usine de vaccins et de produits biologiques, conformément à un protocole d’accord signé entre VNVC et Sanofi.



Évaluant l’environnement des affaires, l’ambassadeur Olivier Brochet a souligné que Hô Chi Minh-Ville représente une destination majeure pour les entreprises françaises et un marché très prometteur. Dans les prochains mois, la France poursuivra sa collaboration avec le monde des affaires afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de la finance verte, du développement du marché des crédits carbone et des projets de transport ferroviaire, en particulier les métros.



L’ambassadeur Olivier Brochet a souligné que la transition vers un développement urbain durable requiert la participation de multiples acteurs, notamment les agences gouvernementales, les entreprises, les investisseurs et les organisations internationales.



La France soutient actuellement le Vietnam à travers divers programmes de finance verte, d’adaptation au changement climatique et de modernisation des infrastructures énergétiques. Dans les faits, de nombreuses entreprises françaises ont proposé des initiatives et des solutions technologiques pour un développement urbain durable.



Bureau Veritas a notamment introduit le Building Resilience Index (BRI), un outil permettant d’évaluer les risques climatiques et de recommander des solutions pour améliorer la résilience des infrastructures.



Dans le secteur de l’énergie, un représentant de Schneider Electric a noté que la demande énergétique dans les zones urbaines vietnamiennes se complexifie, nécessitant une transition vers des réseaux électriques numériques capables d’un fonctionnement flexible et en temps réel. L’entreprise a réaffirmé son engagement à long terme auprès du Vietnam pour le développement d’infrastructures énergétiques intelligentes et durables.



Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a souligné que la ville entendait renforcer sa coopération avec la France dans les domaines des infrastructures, de la finance, des hautes technologies, de la transformation numérique, de l’éducation et de la culture.



Hô Chi Minh-Ville s’attache particulièrement à attirer des investissements dans des projets clés tels que les réseaux de transport urbain (métros), un centre financier international, le développement urbain intelligent et les énergies propres, a-t-il indiqué, ajoutant que la ville accordait également une priorité à la coopération en matière de formation de ressources humaines hautement qualifiées et de renforcement de la résilience face au changement climatique.



S’appuyant sur une amitié de longue date et un partenariat stratégique global, ainsi que sur la complémentarité des atouts et des besoins de développement, la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires français, de même que les flux d’investissements en provenance de France, devraient demeurer un moteur essentiel de la transformation de la ville en une métropole moderne et agréable à vivre. – VNA