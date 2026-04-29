Logements sociaux : le Vietnam dépasse de 44 % ses objectifs de mise en chantier

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a dépassé son objectif de construction de logements sociaux de 44 %, selon le ministère de la Construction, ce qui témoigne des progrès initiaux encourageants dans la mise en œuvre du programme gouvernemental de développement du logement pour la période 2026-2030.

​Dans une dépêche officielle publiée le 28 avril, le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a exhorté les autorités locales à accélérer la réalisation des projets de logements sociaux afin d’atteindre l’objectif de 158.700 unités d’ici 2026, conformément à la Résolution gouvernementale n° 7/NQ-CP.​

Le ministère a indiqué qu'au cours des quatre premiers mois de l'année, le déploiement des initiatives de logements sociaux a enregistré des résultats encourageants. À l'échelle nationale, 40 nouveaux projets ont été lancés, représentant 36.590 unités. Cela porte à 226 le nombre total de projets lancés, représentant un total de 228.725 unités, soit 44 % de plus que l’objectif fixé. Parallèlement, 5.426 unités ont été achevées, et 25 provinces et villes ont déjà atteint, voire dépassé, leurs objectifs annuels.

​Malgré ces résultats positifs, le ministère a relevé plusieurs obstacles persistants, notamment le manque d’implication de certaines collectivités dans l’allocation des budgets et la constitution de réserves foncières adaptées. De nombreux terrains destinés à ces programmes restent éloignés des centres urbains et insuffisamment raccordés aux infrastructures de base. Par ailleurs, la lourdeur des procédures administratives et l’application limitée des mécanismes de traitement prioritaire, dits « voies vertes », freinent encore le déploiement des projets dans certaines localités.

​Afin de maintenir cette dynamique, le ministre de la Construction a demandé une restructuration des comités de pilotage locaux du logement et du marché immobilier dès le deuxième trimestre 2026. Les autorités provinciales devront intégrer systématiquement les indicateurs de logement social dans leurs plans de développement socio-économique et finaliser leurs programmes pour la période 2026-2030, incluant la mise en place de fonds dédiés.

​Pour les projets déjà en cours, le ministère a préconisé un dialogue direct avec les investisseurs afin d'obtenir des engagements fermes sur les calendriers de construction, l'objectif étant d'achever les projets éligibles d'ici 2026. Les échéanciers des projets pouvant être partiellement réalisés doivent être ajustés en conséquence, les ressources étant concentrées et les technologies de construction appliquées afin de raccourcir les délais de mise en œuvre.

​Pour les régions accusant un retard, le ministère préconise une accélération immédiate des démarches administratives pour permettre de nouveaux lancements de travaux dès le prochain trimestre, tout en préparant déjà les réserves foncières pour la période 2027-2028. L'accent sera mis sur la sélection de terrains stratégiques bénéficiant d'infrastructures techniques et sociales complètes et sur un contrôle rigoureux des coûts face à la fluctuation des prix des matériaux.

​Le ministère de la Construction a également souligné l'importance de privilégier les terrains bien situés dotés d'infrastructures techniques et sociales adéquates, de mettre à jour régulièrement les prix des matériaux de construction pour maîtriser les coûts, de remédier aux difficultés rencontrées par les entreprises et de renforcer l'inspection et le contrôle afin de garantir que les logements sociaux soient attribués aux bénéficiaires prévus. -VNA

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