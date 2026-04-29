Économie

Logements sociaux : le Vietnam dépasse de 44 % ses objectifs de mise en chantier

Dans une dépêche officielle publiée le 28 avril, le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a exhorté les autorités locales à accélérer la réalisation des projets de logements sociaux afin d’atteindre l’objectif de 158.700 unités d’ici 2026, conformément à la Résolution gouvernementale n° 7/NQ-CP.

Les projets de logements sociaux contribuent à répondre aux besoins en logement des personnes et des travailleurs à faibles revenus, tout en favorisant un développement urbain durable. Photo : VNA
Les projets de logements sociaux contribuent à répondre aux besoins en logement des personnes et des travailleurs à faibles revenus, tout en favorisant un développement urbain durable. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a dépassé son objectif de construction de logements sociaux de 44 %, selon le ministère de la Construction, ce qui témoigne des progrès initiaux encourageants dans la mise en œuvre du programme gouvernemental de développement du logement pour la période 2026-2030.

​Dans une dépêche officielle publiée le 28 avril, le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a exhorté les autorités locales à accélérer la réalisation des projets de logements sociaux afin d’atteindre l’objectif de 158.700 unités d’ici 2026, conformément à la Résolution gouvernementale n° 7/NQ-CP.​

Le ministère a indiqué qu'au cours des quatre premiers mois de l'année, le déploiement des initiatives de logements sociaux a enregistré des résultats encourageants. À l'échelle nationale, 40 nouveaux projets ont été lancés, représentant 36.590 unités. Cela porte à 226 le nombre total de projets lancés, représentant un total de 228.725 unités, soit 44 % de plus que l’objectif fixé. Parallèlement, 5.426 unités ont été achevées, et 25 provinces et villes ont déjà atteint, voire dépassé, leurs objectifs annuels.

​Malgré ces résultats positifs, le ministère a relevé plusieurs obstacles persistants, notamment le manque d’implication de certaines collectivités dans l’allocation des budgets et la constitution de réserves foncières adaptées. De nombreux terrains destinés à ces programmes restent éloignés des centres urbains et insuffisamment raccordés aux infrastructures de base. Par ailleurs, la lourdeur des procédures administratives et l’application limitée des mécanismes de traitement prioritaire, dits « voies vertes », freinent encore le déploiement des projets dans certaines localités.

​Afin de maintenir cette dynamique, le ministre de la Construction a demandé une restructuration des comités de pilotage locaux du logement et du marché immobilier dès le deuxième trimestre 2026. Les autorités provinciales devront intégrer systématiquement les indicateurs de logement social dans leurs plans de développement socio-économique et finaliser leurs programmes pour la période 2026-2030, incluant la mise en place de fonds dédiés.

​Pour les projets déjà en cours, le ministère a préconisé un dialogue direct avec les investisseurs afin d'obtenir des engagements fermes sur les calendriers de construction, l'objectif étant d'achever les projets éligibles d'ici 2026. Les échéanciers des projets pouvant être partiellement réalisés doivent être ajustés en conséquence, les ressources étant concentrées et les technologies de construction appliquées afin de raccourcir les délais de mise en œuvre.

​Pour les régions accusant un retard, le ministère préconise une accélération immédiate des démarches administratives pour permettre de nouveaux lancements de travaux dès le prochain trimestre, tout en préparant déjà les réserves foncières pour la période 2027-2028. L'accent sera mis sur la sélection de terrains stratégiques bénéficiant d'infrastructures techniques et sociales complètes et sur un contrôle rigoureux des coûts face à la fluctuation des prix des matériaux.

​Le ministère de la Construction a également souligné l'importance de privilégier les terrains bien situés dotés d'infrastructures techniques et sociales adéquates, de mettre à jour régulièrement les prix des matériaux de construction pour maîtriser les coûts, de remédier aux difficultés rencontrées par les entreprises et de renforcer l'inspection et le contrôle afin de garantir que les logements sociaux soient attribués aux bénéficiaires prévus. -VNA

#Logements sociaux #ministère de la Construction #Résolution gouvernementale n° 7/NQ-CP
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Les entreprises publiques appelées à impulser le développement du logement social. Photo: VNA

Les entreprises publiques appelées à impulser le développement du logement social

Le logement social constitue aussi un levier économique, contribuant à stimuler l’investissement, soutenir la consommation et améliorer l’efficacité du marché du travail. L’objectif d’un million de logements d’ici 2030 représente ainsi un test de la capacité de coordination des politiques publiques et des acteurs économiques.

Voir plus

La province de Vinh Long met en service 13 parcs éoliens d'une capacité totale de 572 MW. Photo : VNA

Croissance verte : de contrainte à moteur pour la période 2026-2035

Face à l’épuisement progressif du modèle traditionnel fondé sur l’exploitation des ressources naturelles, une main-d’œuvre à bas coût et les énergies fossiles, le Vietnam doit accélérer sa mutation pour préserver sa compétitivité sur la scène internationale.

Les produits sidérurgiques du groupe Hoa Phat répondent aux besoins nationaux et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA

Forte dynamique du secteur privé depuis la mise en œuvre de la Résolution n°68

Au Vietnam, la mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW insuffle un nouvel élan à l’économie privée, marquée par une forte dynamique de création d’entreprises et l’implication croissante de grands groupes dans des projets stratégiques tels que le ferroviaire à grande vitesse, ouvrant la voie à une croissance accélérée et durable.

Des clients découvrent les produits d'entreprises vietnamiennes lors du salon Home InStyle. Photo : VNA

Les produits verts vietnamiens gagnent du terrain à Hong Kong (Chine)

Les produits vietnamiens respectueux de l’environnement rencontrent un vif succès lors des salons Home InStyle et Fashion InStyle, organisés du 27 au 30 avril au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, confirmant la montée en puissance du Vietnam dans les secteurs de l’artisanat et de la mode durable.

Des passagers à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA

Aéroport de Noi Bai : plus de 650 vols attendus pour le pic du 29 avril

La journée la plus chargée devrait être celle du 29 avril, avec un total de 652 vols servis à l'aéroport international de Noi Bai, soit une progression de 9,4 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de passagers est estimé à 113.631, en hausse de 15 % par rapport au niveau habituel et de 12,4 % sur un an.

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays. Photo: VNA

Vietnam Amazing Cup 2026 consacre l’excellence du café de spécialité vietnamien

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays : Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Son La, Quang Tri, Quang Ngai et Dong Nai. Le volume total inscrit a atteint 348 tonnes, dont 86 tonnes d’Arabica et 262 tonnes de Robusta.

Des visiteurs à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang à l’aube d’une période de forte croissance à deux chiffres

Da Nang ambitionne de devenir un pôle socio-économique majeur du pays et de l’Asie du Sud-Est, avec un objectif de croissance annuelle du produit intérieur brut régional fixé entre 11 % et 12 %.Ce nouvel élan repose avant tout sur une restructuration de l’espace de développement.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026 et du premier du «Meilleur riz du delta du Mékong ». Photo: VGP

Cà Mau met l’agriculture à l’honneur avec son 1er concours de riz du delta du Mékong

Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné en ouverture que la province avait intensifié l’application des technologies de pointe en matière d’agriculture résiliente face au changement climatique, tout en promouvant des modèles économiques verts et circulaires et en accélérant la transformation numérique.