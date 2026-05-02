Énergie nucléaire : le Vietnam accélère la mise en œuvre de sa première centrale à Khanh Hoa

Khanh Hoa (VNA) - Considérés comme des projets nationaux stratégiques, les complexes de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2 revêtent une importance stratégique pour le développement socio-économique du Vietnam et de la province de Khanh Hoa. Placés sous la supervision étroite des plus hautes autorités du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ces projets font l’objet d’une mobilisation renforcée afin de respecter l’objectif de mise en œuvre dans un délai de cinq ans.

Dans ce contexte, les autorités provinciales intensifient les mesures opérationnelles visant à achever, d’ici le deuxième trimestre 2026, les opérations d’indemnisation et de libération foncière, conformément aux directives du Premier ministre.

Levée progressive des obstacles institutionnels

Les retards enregistrés ces dernières années ont principalement été attribués à l’insuffisance et à l’inadéquation des mécanismes et politiques encadrant le projet. Compte tenu de l’ampleur des opérations de libération foncière et de l’étendue des zones impactées, la clarification du cadre réglementaire apparaît déterminante pour accélérer la mise en œuvre.

Dans cette optique, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a récemment adopté la résolution n°121/2026/UBTVQH15, complétant et ajustant les mécanismes spécifiques prévus par la résolution n°189/2025/QH15 relative à l’investissement dans le projet nucléaire de Ninh Thuân. Ce texte constitue une avancée significative dans la consolidation du cadre juridique, notamment en matière d’indemnisation, d’assistance et de réinstallation, avec pour objectif de mieux garantir les droits des populations concernées.

Selon Trinh Minh Hoang, vice-président du Comité populaire provincial, cette résolution offre une base légale essentielle pour accélérer les procédures d’indemnisation et de relogement, tout en renforçant l’adhésion des populations locales grâce à des dispositifs de soutien plus adaptés, incluant notamment l’aide à la reconversion professionnelle.

Parallèlement, les autorités provinciales ont renforcé les mécanismes de pilotage et de suivi afin de lever les blocages opérationnels. Des mesures spécifiques ont été mises en place, notamment l’octroi d’une aide mensuelle au logement de 5 millions de dôngs pour les ménages en attente de relogement. Les responsabilités ont également été clarifiées entre les services concernés, en particulier pour les opérations de recensement, de mesure foncière et de sélection des sites de réinstallation.

Dans un dossier particulièrement sensible, les autorités ont engagé l’indemnisation liée au déplacement de 570 sépultures situées dans la zone du projet Ninh Thuân 1, pour un montant supérieur à 9,8 milliards de dôngs. Menée avec l’accord des familles concernées, cette opération constitue une étape décisive dans le processus de libération des terrains.

Les habitants des zones impactées expriment désormais un soutien accru au projet, à la faveur des ajustements politiques intervenus. À Phuoc Dinh, zone centrale du projet, les populations concernées se déclarent prêtes à céder les terrains, estimant que leurs droits sont désormais mieux garantis.

Une mise en œuvre conduite en mode « campagne »

À mesure que les obstacles se lèvent et que le consensus social se renforce, les autorités locales ont engagé une phase d’accélération des travaux, conduite selon un mode opérationnel qualifié de « campagne », caractérisé par une forte intensité d’action et une exigence de résultats.

Le Comité de pilotage du projet multiplie les réunions de coordination afin de suivre l’avancement des opérations d’indemnisation et de réinstallation. Un groupe de travail spécial, réunissant des responsables des différents services, a été mis en place pour appuyer les procédures administratives liées à la libération foncière.

Selon Nguyên Viêt Hung, président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage, la province se fixe l’objectif est d’achever 100 % de la libération des terrains pour les deux projets au plus tard le 30 juin 2026.

Dans le détail, pour Ninh Thuân 1, les zones destinées à la centrale et à la réinstallation devront être entièrement libérées d’ici fin juin. Pour Ninh Thuân 2, la libération du site de la centrale est attendue avant le 15 juin, tandis que celle des zones de relogement devra être finalisée avant le 30 juin.

Un calendrier précis a été établi pour chaque étape, incluant la notification de récupération des terres, la consultation des populations, l’approbation des plans d’indemnisation et le versement des compensations. Les autorités insistent également sur la nécessité de garantir la transparence des प्रक्र édures, de prévenir tout abus et d’éviter les détournements de politiques publiques.

Parallèlement, les services provinciaux accélèrent les travaux préparatoires relatifs à la construction des zones de réinstallation et des cimetières, ainsi que l’identification des sources de matériaux de construction. Les questions foncières complexes, notamment les chevauchements entre terrains privés et publics, font l’objet d’un traitement conforme à la réglementation.

À ce stade, les opérations de mesure, d’inventaire et de vérification de l’origine foncière sont globalement achevées, posant des bases solides pour les étapes suivantes. Les données disponibles indiquent que des centaines de ménages sont concernés par les deux projets, avec des avancées notables dans l’approbation et le paiement des indemnisations.

Au regard de ces progrès, les autorités de Khanh Hoa affichent une détermination politique élevée pour mener à bien ce projet stratégique. Au-delà de ses implications économiques, la réalisation de ces centrales nucléaires est perçue comme un jalon majeur vers la modernisation énergétique du pays et l’entrée dans une nouvelle phase de développement. -VNA