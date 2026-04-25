Le Vietnam développe le stockage d’énergie par batteries

Hanoï, 25 avril (VNA) - Le Vietnam est soumis à une pression croissante pour faire des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) un pilier de son infrastructure électrique. En effet, le développement rapide des énergies renouvelables et la demande croissante d'électricité, alimentés par une croissance économique à deux chiffres, mettent à rude épreuve le réseau électrique national.



Le paysage énergétique mondial évolue rapidement. La transition énergétique entre dans une nouvelle phase : après le développement rapide de la production d'énergie renouvelable, il est désormais temps de renforcer les capacités de stockage afin de garantir la flexibilité du système et la fiabilité du réseau.



Au Vietnam, les énergies renouvelables ont connu une expansion rapide ces dernières années, jetant les bases de la transition écologique du pays. Cependant, sans capacités de stockage suffisantes, l'énergie renouvelable ne pourra pas être pleinement exploitée pour soutenir une croissance économique durable.



Selon les analystes, la prochaine étape de la transition énergétique dépendra moins de la quantité d'énergie renouvelable ajoutée que de l'efficacité de son stockage et de sa distribution.



« Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) doivent être considérés comme une infrastructure essentielle, et non comme une simple technologie de soutien », a déclaré Phan Cong Tien, directeur de l'Institut de recherche sur les applications de l'énergie intelligente (iSEAR). « Sans stockage, il sera difficile d'accroître la part des énergies renouvelables tout en maintenant la stabilité du réseau. »



Déficit du marché



Le secteur vietnamien du stockage d'énergie pourrait atteindre environ 6 milliards de dollars américains d'ici 2030, conformément aux objectifs nationaux de développement énergétique définis par la résolution 70-NQ/TW du Politburo relative à la sécurité énergétique à l'horizon 2030 et à la vision à l'horizon 2045, ainsi que par le huitième Plan de développement de l'énergie (PDP8) révisé.



Cependant, le déploiement actuel reste limité. Début 2025, la capacité installée des BESS était estimée à moins de 100 MW, bien en deçà de l'objectif du PDP8, qui visait entre 10 000 et 16 300 MW d'ici 2030.



Ce déficit met en lumière un défi majeur : sans un développement rapide du stockage, la transition énergétique dans son ensemble aura du mal à se concrétiser.



Selon Nguyen Quoc Trung, directeur général adjoint de la Société nationale d'exploitation du système et du marché de l'électricité (NSMO), la demande d'électricité au Vietnam devrait continuer d'augmenter fortement dans les années à venir, sous l'effet d'objectifs de croissance à deux chiffres, de la transformation numérique et d'une électrification rapide.



Dans un contexte de marchés mondiaux de l'énergie volatils qui exercent une forte pression sur la nécessité d'un approvisionnement énergétique stable, sûr et durable, le solaire photovoltaïque en toiture, associé au stockage, s'impose comme une solution clé pour stabiliser le système. Les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) peuvent contribuer à améliorer la capacité du système à absorber les énergies renouvelables et à accroître sa flexibilité opérationnelle.



La directive n° 10/CT-TTg du Premier ministre, datée du 30 mars, marque un tournant politique : il ne s'agit plus seulement de garantir un approvisionnement énergétique suffisant, mais aussi d'alléger la pression sur le système grâce à la gestion de la demande et aux solutions énergétiques distribuées.



Cette directive place les économies d'électricité au même niveau que la gestion de la charge, le lissage de la demande et le développement de la production sur site, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux solutions de stockage d'énergie, telles que les BESS, pour jouer un rôle plus central dans le système électrique.



Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) prend déjà progressivement son essor, les entreprises se positionnant pour tirer parti de leur potentiel. Des acteurs internationaux tels que Goldwind et Schneider Electric participent aux côtés de sociétés nationales comme GG Industries et VinFast Energy.



GG Industries s'apprête à lancer une centrale BESS d'une capacité de 5 GWh par an à Hung Yen. Vingroup a également identifié l'énergie et les infrastructures comme des piliers stratégiques, témoignant d'un intérêt croissant des entreprises pour ce secteur. De son côté, Viettel Construction se développe dans le déploiement de systèmes BESS afin de compléter son portefeuille d'énergies renouvelables.



Obstacles réglementaires



Malgré un intérêt croissant, plusieurs obstacles continuent de freiner le déploiement des systèmes BESS.



Les coûts initiaux élevés et l'accès limité aux financements verts demeurent des freins majeurs à l'investissement, a déclaré Nguyen Anh Tuan, vice-président de l'Association vietnamienne de l'énergie, citant les risques financiers et d'infrastructure liés aux projets conclus dans le cadre de contrats d'achat direct d'électricité (DPPA).



Par ailleurs, l'absence d'un cadre réglementaire clair entrave le déploiement des systèmes BESS.



Le système de stockage d'énergie par batteries (BESS) n'est pas encore pleinement défini au sein du réseau électrique et il n'existe pas de marché dédié aux services auxiliaires tels que la régulation de fréquence ou le soutien de tension, ce qui complique la tâche des investisseurs souhaitant obtenir des revenus stables, selon Nguyen Van Thien, directeur général adjoint du développement commercial et des marchés chez GG Power Industry.



« Le stockage ne se limite pas aux équipements. Il doit être intégré au système énergétique global », a déclaré Thiện, soulignant la nécessité de réglementations, de mécanismes de tarification et de normes techniques plus clairs pour accélérer son déploiement.



Perspectives d'avenir



Selon les experts, un cadre politique global sera essentiel pour dynamiser le secteur. Ce cadre doit inclure des mécanismes d'approvisionnement concurrentiels, des structures de tarification en fonction des heures d'utilisation et une meilleure intégration des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans les contrats d'achat direct d'électricité (DPPA) et les modèles d'autoconsommation.



D'après Tien, les réformes politiques devraient commencer par la reconnaissance des BESS comme une catégorie d'actifs à part entière, suivie du développement de mécanismes de marché reflétant leurs multiples fonctions, notamment l'écrêtement des pointes de consommation, le décalage de la charge et le soutien au réseau.



Des incitations financières, telles que des allégements fiscaux, des prêts à taux préférentiels et un meilleur accès au financement vert, sont également nécessaires pour réduire les risques d'investissement.



Par ailleurs, il est impératif d'accorder une plus grande attention au renforcement des normes techniques et des réglementations en matière de sécurité.



Avec l'intensification du déploiement des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), des enjeux tels que la sécurité incendie, l'intégration des systèmes et la gestion des batteries en fin de vie prennent une importance croissante, a déclaré Nguyen Truong Phuc Khanh, directeur adjoint du bureau de Hô Chi Minh-Ville de Long Tech Trading & Technical Co., Ltd.



« L'alignement sur les normes internationales et l'élaboration de directives nationales seront essentiels pour garantir une croissance sûre et durable », a-t-il affirmé.



Tran Thuy Tien, directrice du développement chez Constant Energy, a indiqué que la sécurité, plutôt que la rentabilité financière, restait la priorité absolue dans le déploiement des projets BESS.



Elle a précisé que cela englobait à la fois la sécurité technique (conception conforme des systèmes, installation correcte, fonctionnement stable et protection contre les incendies et les risques électriques) et la sécurité juridique (respect total de la réglementation vietnamienne, des exigences en matière de planification énergétique et procédures d'investissement transparentes).



Des politiques plus claires concernant l'énergie solaire photovoltaïque en toiture, les contrats d'achat direct d'électricité (DPPA) et le stockage d'énergie sont nécessaires pour créer un cadre juridique stable pour la mise en œuvre des projets, a-t-elle souligné.



« La demande est déjà là et le potentiel de croissance est évident », a conclu l'économiste Dinh Trong Thinh. « Ce qu’il faut maintenant, c’est une stratégie de développement claire, incluant une stratégie technologique et un soutien politique.



« Face à une demande croissante en matière de stockage d’énergie, un potentiel de croissance évident et des capacités de production nationales encore à développer, ce décalage représente une opportunité qui pourrait se traduire par un potentiel de développement important pour l’industrie des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS). »



Il a souligné que le développement de ce secteur nécessiterait une feuille de route précise axée sur la maîtrise des technologies clés et le renforcement des capacités nationales, ainsi que sur des liens plus étroits tout au long de la chaîne de valeur.- VNA

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