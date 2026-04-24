Environnement

Des baleines géantes font surface au large des côtes de Lâm Dông

Selon les habitants, les baleines sont de plus en plus fréquentes dans les eaux côtières de Lâm Dông ces derniers temps. Un groupe d’une centaine d’individus a été aperçu en surface, suscitant une grande surprise. La présence régulière de baleines est considérée comme un signe positif, indiquant l’abondance des ressources marines et l’amélioration de l’état de l’environnement côtier.

Des baleines géantes ont été aperçues près des côtes de Mui Ne et Liên Huong, dans la province de Lâm Dông. Photo : Nguyen Minh
Des baleines géantes ont été aperçues près des côtes de Mui Ne et Liên Huong, dans la province de Lâm Dông. Photo : Nguyen Minh

Hanoi (VNA) – Des habitants des zones côtières de Mui Ne et Liên Huong, dans la province de Lâm Dông, ont signalé jeudi 23 avril avoir aperçu des baleines géantes faisant surface près des côtes pour chasser.

À Hon Lau, dans le quartier de Mui Ne, une grande baleine a été aperçue à environ 800 mètres du rivage. Des témoins ont rapporté qu’elle plongeait à plusieurs reprises avant de refaire surface soudainement et d’ouvrir la gueule pour se nourrir.

Des bancs d’oiseaux marins planaient au-dessus de l’eau, signe de l’abondance de petits poissons dans la zone.

Les habitants et les touristes se sont arrêtés pour observer ce spectacle rare et ont utilisé leurs téléphones portables pour immortaliser la baleine se nourrissant près du rivage.

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Une baleine ouvre la bouche et avale les poissons dans les eaux de Co Thach, commune de Liên Huong, province de Lâm Dông. Photo: baomoi.com

Parallèlement, dans les eaux côtières de Co Thach, dans la commune de Liên Huong, une autre baleine géante a été vue effectuant des roulades à la surface avant d’ouvrir la gueule pour chasser. La baleine a fait surface à plusieurs reprises et a nagé pendant une longue période, offrant un spectacle impressionnant.

Selon les habitants, les baleines sont de plus en plus fréquentes dans les eaux côtières de Lâm Dông ces derniers temps. Un groupe d’une centaine d’individus a été aperçu en surface, suscitant une grande surprise.

La présence régulière de baleines est considérée comme un signe positif, indiquant l’abondance des ressources marines et l’amélioration de l’état de l’environnement côtier.

Les baleines comptent parmi les plus grandes espèces animales de la planète et sont présentes dans tous les océans du globe au gré de leurs migrations. Pour les communautés de pêcheurs côtiers, les baleines, traditionnellement appelées « Ca Ông », sont perçues comme des créatures sacrées porteuses de bonne fortune lorsqu’elles apparaissent.

Selon la conception populaire des pêcheurs, la baleine est une créature marine sacrée et lorsqu’elle apparaît, c’est souvent pour aider et sauver les gens en péril en mer. – VNA

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#baleines géantes
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