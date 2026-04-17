Environnement

Vietnam et Danemark promeuvent la transition verte et l’efficacité énergétique dans l’industrie

La coopération avec le Danemark dans le cadre du Programme de partenariat énergétique Vietnam–Danemark pour la période 2020–2025 (DEPP3) produit des résultats tangibles, contribuant à promouvoir la transition verte et à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur industriel.

guyễn Thị Vân Hà
Lors de la réunion. Photo : VNA
Lors de la réunion. Photo : VNA



Can Tho, 17 avril (VNA) – Dans le contexte des efforts accrus du Vietnam pour honorer ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la coopération avec le Danemark dans le cadre du Programme de partenariat énergétique Vietnam–Danemark pour la période 2020–2025 (DEPP3) produit des résultats tangibles, contribuant à promouvoir la transition verte et à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur industriel.

Le Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec ses partenaires danois, a organisé le 17 avril, une mission d’évaluation sur le terrain des résultats du Programme d’accords volontaires (VAS) dans la région du delta du Mékong.

Les résultats observés dans plusieurs entreprises représentatives témoignent d’avancées significatives en matière d’économie d’énergie, d’optimisation des coûts et de réduction des émissions de carbone.

À la société Tây Đô Steel Co., Ltd., l’un des plus grands consommateurs d’électricité de la région, l’application de solutions technologiques modernes avec le soutien technique du DEPP3 a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité de la production. L’entreprise a investi dans des équipements de pointe, réduisant le temps de production et économisant environ 5,2 millions de kWh d’électricité par an, soit une diminution de plus de 3.400 tonnes d’émissions de CO₂. Parallèlement, elle a déployé des systèmes solaires en toiture et procédé à l’électrification de ses équipements, visant une réduction de 9 % de sa consommation énergétique d’ici 2026.

De même, la société par actions NTSF Seafood, acteur majeur de l’exportation de pangasius et de crevettes à Can Tho, a enregistré des résultats positifs grâce à sa participation au programme. Le remplacement des anciens systèmes de compression frigorifique par des technologies modernes a permis de réduire la consommation d’électricité de 10 à 12 %, générant des économies annuelles d’environ 1,7 milliard de dôngs, tout en améliorant les conditions de travail grâce à une réduction du bruit.

Le DEPP3 est un projet d’assistance technique financé par une aide publique au développement non remboursable du gouvernement danois, sous l’égide du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Il vise à soutenir le Vietnam dans l’élaboration d’une trajectoire de développement énergétique à faible émission de carbone, en conformité avec ses engagements internationaux en matière de climat. Le programme s’articule autour de trois axes stratégiques : le renforcement des capacités de planification énergétique, l’amélioration du cadre juridique pour l’intégration des énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique dans l’industrie, le modèle VAS jouant un rôle central.

À ce jour, le programme a soutenu 21 entreprises dans divers secteurs industriels, avec la mise en œuvre de 236 projets d’efficacité énergétique, permettant un potentiel d’économie d’environ 315,1 GWh par an, soit une réduction de plus de 134.000 tonnes de CO₂. Selon les estimations, la généralisation de ces solutions pourrait générer des économies d’énergie d’environ 6 millions de dollars, avec un temps de retour sur investissement moyen supérieur à trois ans.

Cependant, la transition verte reste confrontée à plusieurs défis, notamment le coût élevé des investissements initiaux dans les technologies avancées. Les entreprises privilégient ainsi une approche progressive, combinée à l’optimisation des opérations.

Outre le transfert de technologies, le programme accorde une attention particulière au développement des ressources humaines, avec la formation de dizaines d’auditeurs énergétiques et de techniciens selon des normes internationales. Le partage des expériences issues des projets pilotes est appelé à créer un effet d’entraînement, encourageant les entreprises à s’engager de manière plus proactive et durable dans la transition verte. -- VNA

guyễn Thị Vân Hà
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