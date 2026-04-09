Le Centre se prépare à affronter une nouvelle canicule

Hanoi (VNA) – Une vague de chaleur extrême prolongée s’abat sur une grande partie du Vietnam, avec des températures dépassant les 40°C dans certaines régions du Centre du pays, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Les météorogues avertissent que la vague de chaleur s’intensifiera jusqu’à la mi-avril, mettant en garde contre des risques accrus pour la santé publique, la demande énergétique et les feux de forêt.

La vague de chaleur est due à un système de basse pression persistant au-dessus de l’ouest du pays, combiné à un fort effet de foehn qui a accéléré les conditions dans les provinces et les villes du centre ces derniers jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Du 6 au 8 avril, les températures de Nghê An à Quang Tri ont grimpé jusqu’à environ 40°C, dépassant même les 41°C dans certaines localités. Le quartier de Tây Hiêu, dans la province de Nghê An, a enregistré 41,9°C, tandis que la commune de Con Cuông a atteint 41,3 degrés.

La chaleur ne s’est pas limitée au Centre du pays. Dans le Nord-Ouest, les températures ont oscillé entre 36 et 38°C, avec des pics supérieurs à 39°C enregistrés dans des localités comme Muong Te (Lai Châu) et Phu Yên (Son La).

Parallèlement, les Hauts Plateaux du Centre et les régions du Sud ont largement connu des températures comprises entre 35 et 37°C.

Les météorologues indiquent que la situation actuelle ne devrait pas s’améliorer de sitôt. Un système dépressionnaire à l’ouest reste actif, tandis qu’une crête anticyclonique subtropicale continue de dominer le sud, maintenant des conditions chaudes et stables.

Du 9 au 13 avril, le Nord-Ouest devrait connaître une nouvelle période de forte chaleur, avec des températures allant de 36 à 39 degrés et localement plus élevées.

Dans le delta du fleuve Rouge, les fortes chaleurs devraient s’étendre à partir du 10 avril, avec des températures maximales diurnes comprises entre 35 et 37°C.

Le Centre devrait connaître des températures élevées. De Thanh Hoa à Dà Nang, en passant par certaines parties de Quang Ngai et de Gia Lai, des températures comprises entre 36 et 39°C sont attendues jusqu’au 14 avril.

Dans le corridor reliant Nghê An à Huê, les conditions pourraient devenir particulièrement difficiles, avec des températures maximales avoisinant les 40°C et dépassant localement les 41°C.

Les Hauts Plateaux du Centre et le Sud devraient également rester soumis à une forte chaleur, avec des températures stables entre 35 et 37°C durant la même période.

Les métérologues ont classé le risque de chaleur au niveau 1 dans la plupart des régions, ce niveau atteignant le niveau 2 dans les provinces et villes du Centre, de Nghê An à Huê – un seuil atteint lorsque les températures dépassent les 37°C pendant plusieurs jours consécutifs sur une vaste zone.

À ce niveau, selon les métérologues, la chaleur commence à avoir des répercussions évidentes sur la santé publique et l’activité économique quotidienne.

« L’évaluation tient également compte de la faible humidité, de l’effet du foehn et de la durée de la vague de chaleur », a déclaré Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique. « Après le 14 avril, les températures devraient baisser progressivement. »

Pour le mois d’avril, les températures devraient être supérieures à la moyenne nationale, les provinces du Nord et du Centre enregistrant des températures de 1,5 à 2,5°C supérieures aux normales saisonnières. Ailleurs, elles devraient se situer entre 0,5 et 1,5°C au-dessus des normales saisonnières.

Les vagues de chaleur devraient s’intensifier à partir de mai, notamment dans le Nord et le Centre du pays, avec un pic durant les mois d’été, jusqu’en août, avant de s’atténuer à partir de septembre. Globalement, l’année 2026 devrait connaître des épisodes de chaleur plus fréquents et plus intenses qu’en 2025.

Les experts mettent en garde contre le risque que des températures élevées prolongées, associées à des vents secs, n’entraînent une forte augmentation de la demande en électricité, accroissant ainsi le risque d’incendies dans les zones résidentielles et les forêts. – VNA