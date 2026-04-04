Environnement

Journée mondiale pour la sensibilisation au problème des mines : vers un modèle de "province sûre" à Quang Tri

Quang Tri demeure l’une des provinces les plus contaminées du Vietnam par les bombes, mines et les restes explosifs de guerre. Environ 620 000 hectares de terres y sont affectés, soit plus de 81 % de la superficie, notamment dans le sud de la province. Ces 30 dernières années, grâce à la coopération internationale, cette localité du Centre du Vietnam a pris toujours d’efforts pour garantir la sécurité de ses habitants et soutenir son essor économique.

Des membres du groupe MAG effectuent un déminage dans la commune de Dai Trach, province de Quang Tri. Photo : VNA
Des membres du groupe MAG effectuent un déminage dans la commune de Dai Trach, province de Quang Tri. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – À l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines (4 avril), la province de Quang Tri franchit une étape symbolique : 30 ans de coopération internationale (1996-2026) pour panser les blessures de la guerre. Malgré un lourd héritage explosif, cette localité du Centre du Vietnam redouble d’efforts pour garantir la sécurité de ses habitants et soutenir son essor économique.

Trente ans de lutte contre les engins explosifs

Quang Tri demeure l’une des provinces les plus contaminées du Vietnam par les bombes, mines et les restes explosifs de guerre. Environ 620 000 hectares de terres y sont affectés, soit plus de 81 % de la superficie, notamment dans le sud de la province. Ces engins enfouis constituent une menace permanente, comme l’a encore illustré l’explosion survenue en octobre 2025 dans la commune de Nam Cua Viet, laissant un cratère à proximité d’habitations.

Pionnière dès 1996, Quang Tri a été la première province autorisée par le gouvernement à coopérer directement avec des organisations internationales. Aujourd’hui, une dizaine d’ONG, dont Norwegian People’s Aid (NPA), Mines Advisory Group (MAG) et PeaceTrees Vietnam (PTVN), soutiennent activement ses efforts.

En mars 2026, les équipes de NPA ont achevé une mission technique dans la commune de Phong Nha. En six mois, elles ont inspecté plus de 15,7 millions de mètres carrés, identifié 56 zones dangereuses confirmées et neutralisé 607 engins explosifs, dont 523 sous-munitions. Parallèlement, l'organisation MAG a dépollué plus de 31,2 km² de terres en 2025, sécurisant ainsi la vie des habitants. Au total, grâce à ces efforts conjoints, près de 60 000 hectares de terres ont été libérés de la menace, et 925 764 bombes, mines et engins explosifs ont été détruits en trois décennies.

L'objectif d’une province sûre en 2035

Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment la dépendance aux financements internationaux et la nécessité d’une meilleure coordination intersectorielle. Pour y répondre, le Comité populaire provincial a adopté, le 30 mars, un plan d’action stratégique pour la période 2026-2035. L’objectif est clair : faire de Quang Tri une "province sûre" d’ici 2035.

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L’équipe mobile du MAG a neutralisé avec succès une bombe de plus de 240 kg découverte en octobre 2025 dans la commune de Dan Hoa, province de Quang Tri: Photo: VNA

Les autorités locales entendent renforcer les capacités du Centre d’action contre les mines, afin d’en faire un organe de coordination centralisé et professionnel. Elles misent également sur le renforcement de la coopération avec les gouvernements étrangers, les organisations internationales et les ONG pour mobiliser des ressources financières et techniques.

En matière de dépollution, la province prévoit d’intensifier les opérations de prospection et de déminage selon des priorités clairement définies, en assurant la sécurité et en soutenant le développement socio-économique. Parallèlement, Quang Tri poursuit ses efforts en matière de prévention des accidents et d’assistance aux victimes. Des programmes de sensibilisation sont déployés, en particulier auprès des enfants et des populations vivant dans les zones à haut risque. La province renforce aussi les dispositifs d’aide aux victimes, incluant la réadaptation, le soutien aux moyens de subsistance, la formation professionnelle et l’intégration dans les programmes de protection sociale.

À l’horizon 2035, Quang Tri ambitionne de devenir une "province sûre", en mobilisant toutes les ressources pour dépolluer les zones les plus contaminées, notamment celles touchées par les bombes à fragmentation, et libérer les terres au service du développement durable. -VNA

#​Quang Tri #Journée mondiale pour la sensibilisation au problème des mines #restes explosifs de guerre
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