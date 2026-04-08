Environnement

Des pélicans à bec tacheté font leur retour à Tràm Chim après six ans d’absence

Selon le WWF Vietnam, le retour des pélicans à bec tacheté (Pelecanus philippensis) est un signe positif que les efforts de restauration de l’habitat dans le parc national de Tràm Chim ont porté leurs fruits.

Un groupe de pélicans à bec tacheté fait son retour au parc national de Tràm Chim Photo : Ho Phu Quy/tienphong.vn
Un groupe de pélicans à bec tacheté fait son retour au parc national de Tràm Chim Photo : Ho Phu Quy/tienphong.vn

Hanoi (VNA) – Un groupe de six pélicans à bec tacheté (Pelecanus philippensis) a récemment été observé dans le parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, au cœur du delta du Mékong, marquant la réapparition de cette espèce menacée après six ans d’absence.

Selon le WWF Vietnam, le retour des oiseaux est un signe positif que les efforts de restauration de l’habitat dans le parc national de Tràm Chim ont porté leurs fruits.

Les experts expliquent que les oiseaux d’eau migrateurs, comme les pélicans, sont sélectifs et ont besoin de lieux sûrs pour se nourrir et se reposer. Ces sites d’escale appropriés doivent comporter des arbres, des prairies, des espaces ouverts, des points d’eau et des sources de nourriture suffisantes.

Auparavant, une végétation dense, notamment de hautes herbes, recouvrait une grande partie des espaces ouverts de Tràm Chim, ce qui empêchait les oiseaux de détecter les dangers ou de prendre leur envol.

Il y a environ un an, la restauration de l’habitat a débuté par le débroussaillage et le labourage des terres afin d’améliorer la visibilité et de créer des conditions plus favorables.

Le parc a également aménagé des étangs en pente douce, peuplés de poissons et de crevettes pour faciliter l’alimentation des oiseaux, tandis que des buttes surélevées offrent des lieux de repos où ils peuvent se détendre et surveiller les prédateurs. Ces améliorations ont contribué à attirer davantage d’espèces migratrices.

Outre le pélican à bec tacheté, d’autres espèces rares, comme le tantale indien (Mycteria leucocephala) et l’ibis à tête noire ((Threskiornis melanocephalus) ont également fait leur réapparition, et la diversité aviaire du parc continue de s’accroître. – VNA

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#pélicans à bec tacheté #parc national de Tràm Chim #tantale indien #ibis à tête noire
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