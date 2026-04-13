Environnement

Raccordement de l'unité 1 de la centrale thermique de Quang Trach 1 au réseau national

Selon le groupe Électricité du Vietnam (EVN), l'unité 1 de la centrale thermique de Quang Trach 1 a réussi son premier raccordement au réseau national le 12 avril. Cette étape décisive ouvre la voie à une production commerciale en mai, un renfort crucial pour anticiper les pics de consommation estivaux.

Projet majeur du plan de développement énergétique du Vietnam, le projet de la centrale thermique de Quang Trach 1 devrait jouer un rôle crucial dans la garantie de la sécurité énergétique nationale. Photo : VNA
Projet majeur du plan de développement énergétique du Vietnam, le projet de la centrale thermique de Quang Trach 1 devrait jouer un rôle crucial dans la garantie de la sécurité énergétique nationale. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - L'unité 1 de la centrale thermique de Quang Trach 1 a été raccordée avec succès au réseau national pour la première fois le 12 avril, marquant une étape clé vers la production d'électricité commerciale en mai et contribuant à atténuer la pression sur l'approvisionnement pendant la période de pointe estivale à venir, selon le groupe Électricité du Vietnam (EVN).

Cette première synchronisation sert aux essais, aux réglages et à la réception des systèmes et équipements avant la mise en service officielle. Durant ce processus, l'unité a été couplée au réseau national, permettant de vérifier la capacité de fonctionnement de la turbine, du générateur et du système de contrôle conformément aux procédures techniques strictes.

Les résultats de cette opération montrent que les paramètres techniques fondamentaux de l'unité répondent aux exigences de conception, garantissant un fonctionnement stable et sûr. Il s'agit d'une base cruciale permettant aux unités compétentes de poursuivre les prochaines phases d'essais jusqu'à l'achèvement de la procédure de réception avant la production commerciale.

Cet événement marque le passage du projet de la construction à la phase d'exploitation pilote, et démontre la capacité de l'investisseur, du comité de gestion et des entreprises à mener à bien un projet de centrale électrique d'envergure dans les délais impartis.

Une fois pleinement opérationnelle, la centrale, composée de deux unités d'une capacité totale de 1 403 MW, augmentera considérablement l'approvisionnement en électricité du réseau national, notamment lors des pics de consommation.

L'EVN et le Comité de gestion de projet énergétique 2 (EVNPMB2) continueront de se coordonner avec les entités concernées pour achever les travaux restants et accélérer les essais et ajustements, afin d'assurer un fonctionnement stable, sûr et efficace de l'unité 1.

Projet majeur du plan de développement énergétique du Vietnam, le projet de la centrale thermique de Quang Trach 1 devrait jouer un rôle crucial dans la garantie de la sécurité énergétique nationale, tout en contribuant au développement d'un système énergétique plus vert et plus durable. -VNA

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#centrale thermique de Quang Trach 1 #EVN
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