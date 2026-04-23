Environnement

L’air froid rafraîchit déjà le Nord, la chaleur se maintient sur le Centre

Dans les localités du Nord, y compris Hanoi, Quang Ninh et Hai Phong, l’arrivée d’air froid tôt jeudi 23 avril a provoqué des averses et des orages généralisés. En revanche, le Centre, notamment les régions de Thanh Hoa à Dà Nang et l’est de Quang Ngai, est touché par une vague de chaleur généralisée.

Le Nord connaît des averses et des orages en raison d'un front froid, ce qui entraîne une légère baisse des températures. Photo : Tintuc
Le Nord connaît des averses et des orages en raison d'un front froid, ce qui entraîne une légère baisse des températures. Photo : Tintuc

Hanoi (VNA) – Les conditions météorologiques au Vietnam ont montré jeudi 23 avril un contraste saisissant entre les régions : le Nord s’est rafraîchi sous l’influence d’un front froid tandis que le Centre a continué à subir une chaleur intense, certaines zones connaissant des conditions extrêmes.

Dans les localités du Nord, y compris Hanoi, Quang Ninh et Hai Phong, l’arrivée d’air froid tôt jeudi 23 avril a provoqué des averses et des orages généralisés.

Les observations météorologiques ont montré un fort développement de nuages convectifs dès le petit matin, s’étendant rapidement des zones suburbaines au centre-ville de Hanoi et aux localités côtières du Nord-Est.

Ces orages présentent des risques de tourbillons, de foudre, de grêle et de fortes rafales, susceptibles de perturber la production agricole, d’endommager les infrastructures et de déraciner des arbres.

En mer, le golfe du Tonkin a enregistré des vents de nord-est se renforçant et des conditions difficiles, ce qui représente un danger pour les activités maritimes.

En revanche, le Centre, notamment les régions de Thanh Hoa à Dà Nang et l’est de Quang Ngai, est touché par une vague de chaleur généralisée. Les températures oscillent généralement entre 35°C et 38°C, dépassant même les 39°C et les 40°C dans certaines provinces telles que Nghê An et Quang Tri.

La faible humidité accentue la chaleur, accroît le risque d’incendies dans les zones résidentielles et pose des problèmes de santé pour les personnes exposées de façon prolongée à la chaleur extérieure.

Les prévisions indiquent que ce régime météorologique contrasté persistera à court terme. Le Nord devrait continuer de connaître des températures plus fraîches, accompagnées de pluie et d’orages, tandis que la région centrale pourrait avoir besoin de 24 à 48 heures supplémentaires avant que la vague de chaleur ne commence à s’atténuer.

Parallèlement, le reste du pays bénéficiera généralement d’un temps ensoleillé, avec des températures parfois élevées. Le Sud devrait connaître des températures élevées les 25 et 26 avril, avant une augmentation progressive des orages l’après-midi et en soirée à partir du 27 avril, un schéma similaire à celui attendu dans les Hauts Plateaux du Centre.

Cette forte divergence météorologique souligne la complexité des transitions saisonnières et met en évidence la nécessité de mesures de préparation adaptées à chaque région afin de minimiser les risques et de préserver les moyens de subsistance. – VNA

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#front froid #vague de chaleur
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