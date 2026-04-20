Environnement

Ca Mau : une tortue olivâtre de 60 kg remise à la mer après sauvetage

L’événement a débuté le 19 avril vers 23 heures, lorsque Nguyen Van Nghia, un pêcheur résidant dans la commune de Tan An, a découvert la tortue de 60 kg prise dans ses filets.Avec l’aide d’autres pêcheurs présents sur place, il a immédiatement organisé le sauvetage de l’animal.

La tortue olivâtre de 60 kg relâchée à la mer à Ca Mau. Photo: VNA
La tortue olivâtre de 60 kg relâchée à la mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) – Une tortue olivâtre, pesant 60 kg, a été relâchée dans son milieu naturel le 20 avril grâce à la coordination entre le poste de garde-frontière de Tam Giang Tay, relevant du commandement des gardes-frontières de la province de Ca Mau, et le poste de garde forestier de Ngoc Hien.

L’événement a débuté le 19 avril vers 23 heures, lorsque Nguyen Van Nghia, un pêcheur résidant dans la commune de Tan An, a découvert la tortue de 60 kg prise dans ses filets.Avec l’aide d’autres pêcheurs présents sur place, il a immédiatement organisé le sauvetage de l’animal.

Après l’avoir mise en sécurité et lui avoir prodigué des soins temporaires, Nguyen Van Nghia a pris l’initiative de contacter les gardes-frontières afin de coordonner sa remise à la mer, dans le respect des procédures de protection de la faune.Selon les responsables du poste de garde-frontière de Tam Giang Tay, il s’agit de la deuxième opération de ce type en seulement trois jours.

Le 18 avril, les mêmes autorités et des pêcheurs de la région avaient déjà réussi à relâcher deux autres tortues marines capturées accidentellement.Ces actions répétées témoignent de la sensibilisation croissante des communautés côtières à la préservation des espèces animales menacées et protégées dans les eaux de la province de Ca Mau. -VNA

#Ca Mau #tortue marine
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