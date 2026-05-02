Inauguration d'une usine de traitement d'eau potable de 5 000 milliards de dongs à Phu Tho



Phu Tho, 2 mai (VNA) - La société AQUA ONE a récemment inauguré l'usine de traitement d'eau potable Hoa Binh - Xuan Mai, d'une valeur de plus de 5 000 milliards de dongs (200 millions de dollars américains), dans la province de Phu Tho. Cette usine approvisionnera en eau Hanoï et les régions avoisinantes.



La mise en service de cette usine représente une étape clé dans le développement des infrastructures techniques de Phu Tho et des régions environnantes. Elle contribuera à répondre à la demande croissante en eau potable à Hanoï et soutiendra la croissance urbaine, industrielle et tertiaire.



S'étendant sur 4,5 hectares, l'usine a une capacité initiale de 150 000 m³ par jour, avec des objectifs d'extension à 300 000 m³ d'ici 2030, 500 000 m³ d'ici 2040 et jusqu'à 900 000 m³ à long terme. L'eau brute provient du fleuve Da, dont l'approvisionnement est stable et pérenne.



La mise en service commerciale est prévue pour mai 2026, a annoncé l'entreprise. Ce projet permettra de fournir de l'eau potable à 1,3 à 1,5 million d'habitants et d'atténuer les pénuries d'eau à Hanoï et dans les régions avoisinantes.



Le projet intègre des équipements importés d'Europe et un système en circuit fermé qui recycle 100 % de l'eau utilisée pour la production.



L'entreprise prévoit également d'installer un système d'énergie solaire de 1,7 mégawatt afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, soulignant ainsi l'engagement du projet en faveur du développement durable.



L'usine de traitement d'eau potable de Hoa Binh - Xuan Mai représente une étape importante dans le développement des infrastructures techniques de la province, a déclaré Bui Duc Hinh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire.



Il a ajouté que ce projet contribuerait à garantir la sécurité hydrique, à répondre à la demande croissante en eau potable à Hanoï et à dynamiser les investissements, tout en favorisant la croissance des secteurs urbain, industriel et tertiaire.



Il a exhorté l'entreprise à exploiter l'usine de manière efficace, à appliquer des technologies de pointe et à protéger l'environnement, tout en promettant un soutien continu aux entreprises et aux investisseurs.



La province s'est également engagée à améliorer le climat des investissements, à accélérer les réformes administratives et à renforcer les infrastructures et les ressources humaines afin d'attirer des projets d'envergure, de haute technologie et respectueux de l'environnement. - VNA

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