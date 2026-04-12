Environnement

Écosystèmes restaurés, espèces de retour : les signaux positifs au Parc national de Tram Chim

S’étendant sur plus de 7 313 hectares, le Parc national de Tram Chim revêt une importance majeure en matière de biodiversité, abritant des centaines d’espèces végétales, d’oiseaux d’eau et d’organismes aquatiques rares. Il est reconnu au niveau international comme le deuxième site Ramsar du Vietnam et le 2 000e au monde. 

De nombreuses espèces d’oiseaux viennent s’installer et vivre au Parc national de Tram Chim. Photo: VNA
De nombreuses espèces d’oiseaux viennent s’installer et vivre au Parc national de Tram Chim. Photo: VNA

Dông Thap (VNA) - Le Parc national de Tram Chim, situé dans la province méridionale de Dông Thap, intensifie ses efforts pour restaurer durablement les écosystèmes de zones humides, vestiges emblématiques de l’ancien paysage écologique du Dông Thap Muoi (Plaine des Joncs). Au-delà de son rôle de régulation hydrique, ce site constitue un pilier essentiel du développement socio-économique durable à l’échelle locale.

Une restauration devenue urgente

S’étendant sur plus de 7 313 hectares, le Parc national de Tram Chim revêt une importance majeure en matière de biodiversité, abritant des centaines d’espèces végétales, d’oiseaux d’eau et d’organismes aquatiques rares. Il est reconnu au niveau international comme le deuxième site Ramsar du Vietnam et le 2 000e au monde. Son écosystème se caractérise par des prairies inondées saisonnièrement, associées à des espèces végétales endémiques telles que le năng kim, le riz sauvage et les forêts de cajeputiers, formant un habitat propice à la nidification et à l’alimentation des oiseaux d’eau.

vnanet-potal-dong-thap-he-sinh-thai-dat-ngap-nuoc-o-vuon-quoc-gia-tram-chim-8677779-1.jpg
Son écosystème se caractérise par des prairies inondées saisonnièrement, associées à des espèces végétales endémiques telles que le năng kim, le riz sauvage et les forêts de cajeputiers, formant un habitat propice à la nidification et à l’alimentation des oiseaux d’eau. Photo: VNA

Selon Bui Thanh Phong, vice-directeur du parc, ces zones humides jouent un rôle crucial dans la conservation d’espèces emblématiques, notamment la grue antigone, symbole écologique de la région. Toutefois, cet écosystème fait face à de multiples pressions : effets croissants du changement climatique, pollution environnementale, dégradation de la qualité de l’eau, prolifération d’espèces exotiques envahissantes perturbant l’équilibre écologique et menaçant la biodiversité.

Ces défis ont des répercussions directes non seulement sur l’environnement, mais également sur les moyens de subsistance des populations locales, la sécurité hydrique et la trajectoire de développement durable de la province de Dông Thap, ainsi que de l’ensemble du delta du Mékong. Dans ce contexte, la restauration des zones humides s’impose comme une priorité urgente, nécessitant une coordination étroite entre les différents niveaux administratifs et secteurs concernés.

Parallèlement aux actions de conservation des espèces endémiques, les autorités locales accordent une attention particulière au soutien des populations vivant dans les zones périphériques du parc. Des modèles économiques durables y sont développés, tels que le tourisme expérientiel (piégeage traditionnel de rongeurs, pêche artisanale), la riziculture écologique ou encore l’élevage naturel de poissons en saison des crues, contribuant à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus.

À titre d’exemple, la coopérative agricole écologique Quyêt Tiên, située à proximité du parc, a mis en œuvre un modèle d’élevage de poissons en période d’inondation, générant en moyenne près de 10 tonnes de poissons par saison et un chiffre d’affaires supérieur à 220 millions de dôngs. Selon son directeur, Nguyên Minh Tuân, ce modèle permet à la fois d’améliorer les revenus des agriculteurs, de préserver les ressources aquatiques et de restaurer la biodiversité, comme en témoigne la réapparition d’espèces autrefois disparues.

La province de Dông Thap a par ailleurs défini des orientations stratégiques visant à concilier protection stricte des zones sensibles, développement de l’économie écologique, promotion d’un tourisme de qualité, agriculture durable et économie du carbone. Elle encourage également les investissements privés, la coopération internationale et le développement du marché des crédits carbone.

Des signaux encourageants

Selon Nguyên Hoang Minh Hai, représentant du Centre de conservation et de développement du parc, la gestion hydrologique entre 2016 et 2023, marquée par des périodes prolongées de sécheresse, avait conduit à maintenir un niveau d’eau élevé toute l’année pour prévenir les incendies. Cette pratique a cependant engendré une stagnation des eaux, une pollution organique accrue et une baisse de l’oxygène dissous, affectant la faune et la flore aquatiques. Par ailleurs, l’absence de brûlage contrôlé, la chute des cajeputiers, l’accumulation de biomasse et l’expansion d’espèces invasives ont freiné la régénération des habitats, notamment celle du năng kim, principale source alimentaire de la grue antigone.

Face à cette situation, le parc a engagé depuis 2024 une série de mesures de restauration : brûlages dirigés sur environ 1.000 hectares, travail du sol, élimination des espèces invasives et régulation du pH. Surtout, une gestion plus flexible et saisonnière des niveaux d’eau a été adoptée, considérée comme un facteur déterminant dans la régénération progressive des écosystèmes.

Ces efforts ont permis, au cours des trois dernières années, de restaurer près de 100 hectares de prairies de "nang kim" dans la zone centrale du parc, offrant à nouveau une source alimentaire essentielle pour les grues. Parallèlement, la régulation hydrologique a favorisé le retour de nombreuses espèces végétales caractéristiques des zones humides, telles que les lotus blancs, les algues aquatiques et d’autres plantes indicatrices d’une amélioration de la qualité de l’eau.

Le Dr Trân Triêt, représentant de l’International Crane Foundation, a souligné que la réapparition abondante des lotus blancs dans les canaux du parc constitue un indicateur clair d’un retour à des conditions écologiques proches de celles du Dong Thap Muoi d’autrefois.

Attirées par l’amélioration des habitats, plusieurs espèces d’oiseaux rares, dont des échassiers, des canards sauvages et des oiseaux migrateurs, ont récemment réinvesti le site pour s’alimenter et se reproduire. Le retour ponctuel de la grue antigone ces dernières années témoigne également des progrès réalisés.

Dans la perspective à venir, les responsables du parc entendent poursuivre l’ajustement des régimes hydrologiques sur la base des recommandations scientifiques, afin de consolider la restauration des écosystèmes et d’assurer un développement durable et résilient de cette zone humide d’importance internationale. -VNA

#Tram Chim #Dông Thap #Parc national de Tram Chim #écosystèmes de zones humides #Dông Thap Muoi #Plaine des Joncs
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transition verte

Sur le même sujet

Autrefois, le parc national de Tràm Chim attirait de nombreuses grues à couronne rouge. Photo : VNA

Tram Chim : un modèle de combinaison entre conservation et écotourisme

Le Parc national de Tram Chim, niché au cœur de la commune éponyme, représente l'une des rares zones humides intérieures encore préservées de l'historique Plaine des Joncs (Dông Thap Muoi). Il joue un rôle absolument essentiel dans la préservation de la biodiversité et dans le développement d'un écotourisme durable.

Voir plus

Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant

Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant

La mangrove de Bau Ca Cai, située dans le hameau de Thuan Phuoc, s’étend sur plus de 100 hectares de paysages naturels préservés. Véritable havre de biodiversité, elle offre un écosystème riche où se mêlent végétation luxuriante et faune typique des zones humides. En venant ici, les visiteurs peuvent embarquer pour une promenade en bateau à travers une forêt dense de palétuviers blancs, dont les racines entrelacées dessinent un décor à la fois mystérieux et captivant.  Un espace propice à l’évasion et à la reconnexion avec la nature.

Lancement d'une application d'alerte météo

Lancement d'une application d'alerte météo

Le Vietnam a lancé l'application mobile « Thoi tiet Viet Nam KTTV » (Météo Vietnam KTTV), offrant aux utilisateurs un accès en temps réel aux données météorologiques et aux alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux et extrêmes, alors que les risques climatiques s'intensifient.

Les météorogues avertissent que la vague de chaleur s’intensifiera jusqu’à la mi-avril. Photo: VNA

Le Centre se prépare à affronter une nouvelle canicule

Une vague de chaleur extrême prolongée s’abat sur une grande partie du Vietnam. Les météorogues avertissent que la vague de chaleur s’intensifiera jusqu’à la mi-avril, mettant en garde contre des risques accrus pour la santé publique, la demande énergétique et les feux de forêt.

Les vagues de chaleur devraient s’intensifier à l’échelle nationale en avril, avec des températures prévues supérieures aux moyennes de long terme. Photo: VnExpress

Les températures devraient grimper jusqu’à 38°C dans le Sud du Vietnam

La chaleur s’installe déjà dans toute la région sous l’influence d’un anticyclone subtropical stable qui s’étend sur le Sud et le Centre-Sud du Vietnam. Des vents faibles soufflant sur la mer au sud contribuent également à un ciel plus dégagé et à un rayonnement solaire plus intense, accentuant ainsi la chaleur.

En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts

En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts

Selon la décision n°1106/QĐ-BNNMT du 31 mars 2026 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, annonçant l’état des forêts à l’échelle nationale en 2025, la superficie forestière totale (y compris les zones ne répondant pas encore aux critères de calcul du taux de couverture) s’élève à 14.971.553 hectares. Parmi celle-ci, les forêts naturelles couvrent 10.079.366 hectares, tandis que les forêts plantées représentent 4.892.187 hectares. Le taux de couverture forestière à l’échelle nationale atteint 42,03 %.

Des membres du groupe MAG effectuent un déminage dans la commune de Dai Trach, province de Quang Tri. Photo : VNA

Journée mondiale pour la sensibilisation au problème des mines : vers un modèle de "province sûre" à Quang Tri

Quang Tri demeure l’une des provinces les plus contaminées du Vietnam par les bombes, mines et les restes explosifs de guerre. Environ 620 000 hectares de terres y sont affectés, soit plus de 81 % de la superficie, notamment dans le sud de la province. Ces 30 dernières années, grâce à la coopération internationale, cette localité du Centre du Vietnam a pris toujours d’efforts pour garantir la sécurité de ses habitants et soutenir son essor économique.

Les habitants plantent des arbres indigènes en amont des cours d'eau dans les zones montagneuses de la province de Quang Tri (Centre). Photo : VNA

Le Vietnam lancera une bourse nationale du carbone en mai

Cette bourse facilitera les échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre et de crédits carbone, créant ainsi un marché centralisé destiné à soutenir la formation des prix et à améliorer la transparence.

Même si on ne peut pas encore parler de canicule, le temps actuel laisse présager d’un été particulièrement chaud. Photo: VNA

L’ombre de la chaleur va planer au début avril sur le Vietnam

En avril 2026, les vagues de chaleur devraient s’intensifier à l’échelle nationale, avec des températures prévues supérieures aux moyennes de long terme. Le Nord du Vietnam et le corridor Thanh Hoa-Huê pourraient connaître des températures moyennes supérieures de 1,5°C à 2,5°C à la normale, tandis que d’autres régions pourraient enregistrer des hausses de 0,5°C à 1,5°C.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA

Lier la prévention des catastrophes aux objectifs stratégiques de développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la prévention et la lutte contre les catastrophes doivent placer les populations au cœur des actions, ne laisser personne de côté et être étroitement liées aux deux objectifs centenaires stratégiques ainsi qu’à la croissance à deux chiffres dans les temps à venir.