Heure de la Terre 2026 : le Vietnam enregistre une économie de 463 000 kWh d’électricité

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a économisé environ 463 000 kWh d’électricité durant l’Heure de la Terre 2026, selon les données de la Société nationale d’exploitation du système et du marché de l’énergie (NSMO). Ce résultat a été enregistré lors de l’extinction symbolique des lumières, organisée de 20h30 à 21h30 le samedi 28 mars.

L’édition de cette année s’inscrit dans le cadre du mouvement national en faveur d’une utilisation économe et efficace de l’énergie, conformément aux orientations du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Au-delà de sa portée symbolique, l’événement s’inscrit dans la mise en œuvre de la conclusion n°14-KL/TW du Bureau politique (20 mars 2026), relative à la sécurisation de l’approvisionnement en combustibles et à la stabilité des prix dans le contexte actuel. Il s’aligne également sur la Directive n°09/CT-TTg visant à renforcer les économies d’énergie, à promouvoir la transition énergétique et à développer les transports électriques. L’ensemble participe d’une stratégie globale de garantie de la sécurité énergétique nationale.

Lancée officiellement le 7 mars 2026 sous le message « Créativité verte – Avenir vert », la campagne encourage les institutions, les entreprises et les citoyens à adopter des comportements responsables : économies d’énergie, recours à des technologies innovantes, évolution des modes de production et de consommation, et ancrage progressif de pratiques durables.

Dang Hai Dung, chef adjoint de l’Agence de l’innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné la nécessité de maintenir l’Heure de la Terre afin de contribuer à une sécurité énergétique pérenne.

Dans cette dynamique, le ministère appelle l’ensemble des ministères, secteurs et collectivités locales à déployer des solutions globales pour renforcer l’efficacité énergétique.

Michael Kratz, conseiller économique et climatique à l’ambassade d’Allemagne au Vietnam, a salué les avancées du pays tout en rappelant les défis persistants, notamment la dépendance au charbon dans la production d’électricité. Il a indiqué que, dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI), l’Allemagne accompagne le Vietnam dans sa trajectoire de réduction des émissions de carbone du secteur énergétique à l’horizon 2050.

Pour 2026, cette coopération bilatérale se renforce à travers le projet « Promouvoir la transition du secteur énergétique au Vietnam » (TEV). Dans ce cadre, la partie allemande poursuivra son appui technique au ministère de l’Industrie et du Commerce et au groupe Électricité du Vietnam (EVN), notamment pour moderniser les réseaux intelligents, assurer l’intégration stable des énergies renouvelables et garantir la sécurité de l’approvisionnement, en particulier durant les périodes de forte demande estivale. -VNA