Environnement

Le delta du Mékong au défi de la sécurité des ressources en eau

La résolution de la question de la sécurité hydrique dans le delta du Mékong est un processus de long terme, nécessitant une mobilisation coordonnée de l’État, des collectivités locales, des scientifiques, des entreprises et des citoyens.

Le delta du Mékong est la région fortement affectée par le changement climatique. Photo : VNA
Le delta du Mékong est la région fortement affectée par le changement climatique. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les ressources en eau du delta du Mékong dépendent fortement de l’amont du Mékong, ce qui rend toute la région vulnérable aux effets du changement climatique et aux impacts extérieurs.

Face à cette situation, de nombreux mécanismes et politiques ont été adoptés et mis en œuvre afin de s’adapter et d’assurer la sécurité hydrique. Parmi eux, la Résolution 120 du gouvernement se distingue, en orientant le développement durable du delta selon le principe « s’adapter à la nature », respectant les lois naturelles et favorisant une adaptation proactive.

Au cœur du delta, Cân Tho est néanmoins confrontée à des défis liés à la sécurité de l’eau, à l’affaissement des sols, aux inondations et au manque d’eau dans les zones côtières. Selon M. Nguyên Van Bên, vice-directeur du Département des finances de la ville, les plans d’aménagement urbain et régional ont intégré des solutions visant à garantir la sécurité hydrique. Pour la période 2026-2030, la ville prévoit d’investir environ 6.500 milliards de dôngs pour étendre et moderniser les systèmes d’approvisionnement en eau, en privilégiant les zones touchées par l’intrusion saline et les zones rurales.

Il souligne que la garantie de la sécurité de l’eau nécessite des ressources financières importantes, des mécanismes financiers flexibles et une coordination étroite entre l’État et les entreprises.

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La zone côtière de l'ancienne province de Bac Liêu, province de Cân Tho actuelle. Photo : VNA

Le delta subit de plein fouet les effets de la sécheresse et de l’intrusion saline, ce qui rend l’accès à l’eau potable de plus en plus urgent. Depuis 2022, Keppel Vietnam a déployé des systèmes de filtration d’eau utilisant l’énergie solaire, fournissant environ 24 millions de litres d’eau potable par an et bénéficiant à plus de 150.000 habitants. Outre les solutions techniques, l’entreprise sensibilise également les communautés à l’économie d’eau et à la protection de l’environnement, tout en partageant des expériences internationales, notamment le modèle de gestion de l’eau de Singapour.

Selon M. Joseph Low, représentant en chef de Keppel au Vietnam, une réponse efficace au changement climatique nécessite une coopération entre l’État, les entreprises et les communautés, ainsi que des politiques adaptées pour promouvoir le développement durable. Des incitations foncières et des soutiens financiers pour les technologies vertes peuvent stimuler les investissements, mais les coûts initiaux élevés restent un obstacle. D’où la nécessité d’un rôle moteur du Gouvernement, accompagné de la participation des entreprises et du consensus social.

Il a également souligné que le delta du Mékong est l’une des régions les plus touchées par le changement climatique : « un bol de riz sur deux consommés au Vietnam provient de cette région », ce qui témoigne de son importance stratégique. Toutefois, l’intrusion saline s’aggrave, menaçant directement les moyens de subsistance des populations.

Pour assurer durablement la sécurité hydrique, il est nécessaire de perfectionner les mécanismes financiers, de prioriser les investissements dans les infrastructures et de renforcer la coopération entre l’État, les entreprises et les partenaires internationaux.

Selon le professeur associé Nguyen Phu Quynh, vice-directeur de l’Institut des sciences hydrauliques du Sud, l’intrusion saline survient désormais plus tôt et pénètre plus profondément, tandis que les crues diminuent nettement. Les causes principales incluent le développement de l’hydroélectricité en amont, le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer et des facteurs internes tels que l’exploitation des eaux souterraines et l’affaissement des sols.

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Vue aérienne de l’écluse de prévention de la salinité de Cai Lon - Cai Be dans l'ancienne province de Kiên Giang, province de An Giang actuelle. Photo : VNA

Cette situation pose trois grands défis : l’augmentation de l’intrusion saline, les inondations et l’érosion, menaçant la sécurité de l’eau et la stabilité du delta. Il est nécessaire de passer d’une logique de « production agricole » à celle d’« économie agricole », en considérant les eaux salées, saumâtres et douces comme des ressources. Parallèlement, il faut mettre en œuvre des solutions globales : améliorer les infrastructures hydrauliques, accroître les capacités de stockage de l’eau, adapter la production, économiser l’eau et accélérer la transformation numérique dans la gestion.

À long terme, le développement du delta doit s’orienter vers une adaptation contrôlée, une régulation proactive et une utilisation efficace des ressources en eau afin d’assurer la durabilité.

Cân Tho subit de plus en plus les effets du changement climatique : marées hautes, sécheresse, intrusion saline, pénurie d’eau douce, érosion des berges et affaissement des sols. Selon les orientations jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2050, la ville privilégie le stockage d’eau douce en saison sèche, l’augmentation de l’utilisation des eaux de surface et la protection des nappes souterraines.

Les autorités locales soulignent la nécessité d’améliorer la sensibilisation du public, d’économiser l’eau, de renforcer les liens régionaux, d’investir dans les infrastructures, de limiter l’exploitation des eaux souterraines et de promouvoir l’innovation technologique.

La résolution de la question de la sécurité hydrique dans le delta du Mékong est un processus de long terme, nécessitant une mobilisation coordonnée de l’État, des collectivités locales, des scientifiques, des entreprises et des citoyens. Au-delà des moyens de subsistance, elle conditionne également la sécurité alimentaire nationale, le delta étant le principal grenier à riz, fruits et produits aquatiques du pays.

Grâce aux solutions mises en œuvre et à une approche adaptée, le delta du Mékong progresse vers une adaptation proactive, surmontant progressivement les défis pour atteindre un développement durable à long terme. – NDEL/VNA

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#sécurité des ressources en eau dans le delta du Mékong
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