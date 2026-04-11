Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant

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Le "cóc trắng" (palétuvier à petites feuilles), non scientifique Lumnitzera racemosa, en perdant ses feuilles qui passent du vert jauni à un blanc immaculé, compose un paysage poétique et envoûtant. Photo : VNA
Le "cóc trắng" (palétuvier à petites feuilles), non scientifique Lumnitzera racemosa, en perdant ses feuilles qui passent du vert jauni à un blanc immaculé, compose un paysage poétique et envoûtant. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai, véritable poumon vert, offre un environnement sain et vivifiant aux habitants de la région. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai, véritable poumon vert, offre un environnement sain et vivifiant aux habitants de la région. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai est un refuge précieux où de nombreuses espèces d’oiseaux viennent vivre et nicher. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai est un refuge précieux où de nombreuses espèces d’oiseaux viennent vivre et nicher. Photo : VNA
Située au hameau de Thuan Phuoc, dans la commune de Van Tuong, la mangrove de Bau Ca Cai s’étend sur plus de 100 hectares. Elle comprend à la fois des zones naturelles anciennes et des secteurs replantés dans le cadre de projets de restauration écologique. Photo : VNA
Située au hameau de Thuan Phuoc, dans la commune de Van Tuong, la mangrove de Bau Ca Cai s’étend sur plus de 100 hectares. Elle comprend à la fois des zones naturelles anciennes et des secteurs replantés dans le cadre de projets de restauration écologique. Photo : VNA
Au cœur de la mangrove de Bau Ca Cai, les vieux peuplements de "cóc trắng" dressent leurs silhouettes, témoins silencieux du temps. Photo : VNA
Au cœur de la mangrove de Bau Ca Cai, les vieux peuplements de "cóc trắng" dressent leurs silhouettes, témoins silencieux du temps. Photo : VNA
Depuis sa restauration, la mangrove attire de nombreuses espèces d’oiseaux qui y trouvent un lieu propice pour nicher. Photo : VNA
Depuis sa restauration, la mangrove attire de nombreuses espèces d’oiseaux qui y trouvent un lieu propice pour nicher. Photo : VNA
Les anciens peuplements de "cóc trắng" déploient une canopée verdoyante, apportant fraîcheur et sérénité aux eaux saumâtres de Bau Ca Cai. Photo : VNA
Les anciens peuplements de "cóc trắng" déploient une canopée verdoyante, apportant fraîcheur et sérénité aux eaux saumâtres de Bau Ca Cai. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai constitue un habitat privilégié pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Photo : VNA
La mangrove de Bau Ca Cai constitue un habitat privilégié pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Photo : VNA
Le chemin menant à la mangrove serpente doucement le long de rizières d’un vert éclatant, offrant un paysage paisible et harmonieux. Photo : VNA
Le chemin menant à la mangrove serpente doucement le long de rizières d’un vert éclatant, offrant un paysage paisible et harmonieux. Photo : VNA
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Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant

La mangrove de Bau Ca Cai, située dans le hameau de Thuan Phuoc, s’étend sur plus de 100 hectares de paysages naturels préservés. Véritable havre de biodiversité, elle offre un écosystème riche où se mêlent végétation luxuriante et faune typique des zones humides. En venant ici, les visiteurs peuvent embarquer pour une promenade en bateau à travers une forêt dense de palétuviers blancs, dont les racines entrelacées dessinent un décor à la fois mystérieux et captivant.  Un espace propice à l’évasion et à la reconnexion avec la nature.

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