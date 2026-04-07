L'effervescence du marché périodique de Phuong Do : l'âme rurale de Tuyen Quang

Comme à chaque rendez-vous dominical, le marché périodique de Phuong Do, situé dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une effervescence colorée et chaleureuse. Les ethnies Tay et Dao, vêtues de leurs costumes traditionnels éclatants, affluent des hameaux environnants pour se rencontrer, échanger des produits locaux, partager des histoires et rythmer la place de leurs pas et de leurs voix. Les étals regorgent de légumes fraîchement récoltés, d’artisanat minutieux et de mets traditionnels, créant un véritable kaléidoscope de sons, de couleurs et de saveurs.