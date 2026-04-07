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Chaque dimanche, le marché périodique de Phuong Do, dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une atmosphère empreinte de l'âme rurale.Photo : VNA
Chaque dimanche, le marché périodique de Phuong Do, dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une atmosphère empreinte de l'âme rurale.Photo : VNA
Dans les travées de produits agricoles,, l'atmosphère est toujours joyeuse et imprégnée de l'authenticité de la campagne. Photo : VNA
Dans les travées de produits agricoles,, l'atmosphère est toujours joyeuse et imprégnée de l'authenticité de la campagne. Photo : VNA
Le marché périodique de Phuong Do reflète l'âme rurale de Tuyen Quang. Photo: VNA
Le marché périodique de Phuong Do reflète l'âme rurale de Tuyen Quang. Photo: VNA
Des produits locaux sont vendus au marché de Phuong Do. Photo: VNA
Des produits locaux sont vendus au marché de Phuong Do. Photo: VNA
De nombreuses spécialités culinaires locales sont proposées à la vente. Photo : VNA
De nombreuses spécialités culinaires locales sont proposées à la vente. Photo : VNA
Les minorités ethniques se rendent au marché périodique de Phuong Do. Photo : VNA
Les minorités ethniques se rendent au marché périodique de Phuong Do. Photo : VNA
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L'effervescence du marché périodique de Phuong Do : l'âme rurale de Tuyen Quang

Comme à chaque rendez-vous dominical, le marché périodique de Phuong Do, situé dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une effervescence colorée et chaleureuse. Les ethnies Tay et Dao, vêtues de leurs costumes traditionnels éclatants, affluent des hameaux environnants pour se rencontrer, échanger des produits locaux, partager des histoires et rythmer la place de leurs pas et de leurs voix. Les étals regorgent de légumes fraîchement récoltés, d’artisanat minutieux et de mets traditionnels, créant un véritable kaléidoscope de sons, de couleurs et de saveurs.

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#marché de Phuong Do #Tuyen Quang

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