Dong Thap : L’application de la technologie de pointe dans la lutte contre l’incendie de forêt

La province de Dong Thap compte plus de 7 740 hectares de terres forestières. En pleine saison sèche, marquée par une chaleur intense et un assèchement critique des canaux et des fossés, les risques d’incendie sont particulièrement élevés. Face à cette situation, les gestionnaires forestiers multiplient les mesures de prévention, misant notamment sur l’intégration de technologies et d’équipements modernes pour assurer une surveillance précoce et à distance des zones à risque.