Dong Thap : L’application de la technologie de pointe dans la lutte contre l’incendie de forêt

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L'observation des zones noyaux des forêts de la province de Dong Thap est désormais assurée depuis les airs grâce à l'utilisation de drones (flycams) spécialisés. Photo : VNA
L'observation des zones noyaux des forêts de la province de Dong Thap est désormais assurée depuis les airs grâce à l'utilisation de drones (flycams) spécialisés. Photo : VNA
De nombreuses caméras sont déployées dans les forêts pour renforcer la gestion, la protection des ressources naturelles et la lutte contre le feu. Photo : VNA
De nombreuses caméras sont déployées dans les forêts pour renforcer la gestion, la protection des ressources naturelles et la lutte contre le feu. Photo : VNA
Au sein du parc national de Tram Chim, des caméras sont installées directement sur les tours d'observation. Photo : VNA
Au sein du parc national de Tram Chim, des caméras sont installées directement sur les tours d'observation. Photo : VNA
Dotés de technologies embarquées de dernière génération, un drone constitue un outil efficace pour les opérations de prévention et d'extinction des feux de forêt. Photo : VNA
Dotés de technologies embarquées de dernière génération, un drone constitue un outil efficace pour les opérations de prévention et d'extinction des feux de forêt. Photo : VNA
Un capteur hydrologique alimenté par l'énergie solaire permet un suivi précis et constant du niveau de l'eau dans les zones forestières. Photo : VNA
Un capteur hydrologique alimenté par l'énergie solaire permet un suivi précis et constant du niveau de l'eau dans les zones forestières. Photo : VNA
Le personnel du parc national de Tram Chim assure le pilotage des drones pour surveiller et protéger l'écosystème face aux menaces d'incendie durant la saison sèche. Photo : VNA
Le personnel du parc national de Tram Chim assure le pilotage des drones pour surveiller et protéger l'écosystème face aux menaces d'incendie durant la saison sèche. Photo : VNA
Grâce à l'interconnexion entre les caméras et les smartphones, les gardes forestiers peuvent désormais surveiller et contrôler l'état des forêts en temps réel, partout et à tout moment. Photo : VNA
Grâce à l'interconnexion entre les caméras et les smartphones, les gardes forestiers peuvent désormais surveiller et contrôler l'état des forêts en temps réel, partout et à tout moment. Photo : VNA
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Dong Thap : L’application de la technologie de pointe dans la lutte contre l’incendie de forêt

La province de Dong Thap compte plus de 7 740 hectares de terres forestières. En pleine saison sèche, marquée par une chaleur intense et un assèchement critique des canaux et des fossés, les risques d’incendie sont particulièrement élevés. Face à cette situation, les gestionnaires forestiers multiplient les mesures de prévention, misant notamment sur l’intégration de technologies et d’équipements modernes pour assurer une surveillance précoce et à distance des zones à risque.

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#province de Dong Thap #parc national de Tram Chim #incendie de forêt #technologie de pointe

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