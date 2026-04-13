La route Pavie : un patrimoine oublié en voie de valorisation touristique

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Le gâteau Kà tum, joyau culinaire des Khmers de la région des Sept Montagnes
En se rendant dans la région des Sept Montagnes (Bay Nui), à An Giang, les visiteurs ne découvrent pas seulement la majesté des paysages naturels, mais aussi une richesse culinaire singulière, dont le gâteau Kà tum constitue l’une des expressions les plus emblématiques.
Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant
La mangrove de Bau Ca Cai, située dans le hameau de Thuan Phuoc, s’étend sur plus de 100 hectares de paysages naturels préservés. Véritable havre de biodiversité, elle offre un écosystème riche où se mêlent végétation luxuriante et faune typique des zones humides. En venant ici, les visiteurs peuvent embarquer pour une promenade en bateau à travers une forêt dense de palétuviers blancs, dont les racines entrelacées dessinent un décor à la fois mystérieux et captivant. Un espace propice à l’évasion et à la reconnexion avec la nature.
Bac Ninh : La valeur intemporelle des tablettes de bois de la pagode Vinh Nghiem
La pagode Vinh Nghiem située dans la province de Bac Ninh, conserve actuellement 3 050 tablettes de bois gravées. Il s’agit non seulement d’un patrimoine documentaire précieux et rare, mais aussi d’un témoignage remarquable de la richesse culturelle, historique et spirituelle de la nation vietnamienne.
Industrie navale à Hai Phong : l’innovation au service de l’intégration
De la conception initiale à l’usinage en circuit fermé, la parfaite synergie entre l’expérience artisanale et la maîtrise des technologies modernes par les ouvriers permet de livrer des navires en acier conformes aux standards internationaux, alliant robustesse, précision et excellence opérationnelle.
Le village de Chang Son s’efforce de préserver son artisanat traditionnel
Au cœur de la vie moderne, le village de fabrication d’éventails de Chang Son, situé en banlieue de Hanoï, redouble d’efforts pour préserver son savoir-faire ancestral, tout en intégrant des technologies modernes dans la production et la promotion.
L'effervescence du marché périodique de Phuong Do : l'âme rurale de Tuyen Quang
Comme à chaque rendez-vous dominical, le marché périodique de Phuong Do, situé dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une effervescence colorée et chaleureuse. Les ethnies Tay et Dao, vêtues de leurs costumes traditionnels éclatants, affluent des hameaux environnants pour se rencontrer, échanger des produits locaux, partager des histoires et rythmer la place de leurs pas et de leurs voix. Les étals regorgent de légumes fraîchement récoltés, d’artisanat minutieux et de mets traditionnels, créant un véritable kaléidoscope de sons, de couleurs et de saveurs.
Les dunes de Mui Dinh : un « petit désert » au sud de la province de Khanh Hoa
Situées dans la commune de Phuoc Dinh, les dunes de Mui Dinh figurent parmi les sites les plus fascinants du sud de la province de Khanh Hoa, grâce à leur beauté sauvage et singulière. S’étendant sur des centaines d’hectares, ces vastes étendues de sable blanc dessinent un panorama impressionnant, évoquant un petit désert niché au cœur de la côte méridionale du Centre.
Pagode Hang Cong : un édifice rose unique à An Giang
Située dans la commune de Tri Ton, dans la province d’An Giang, dans le Sud du Vietnam, la pagode Krang Kroch, également connue sous le nom de pagode Hang Cong, est un temple bouddhiste theravada khmer vieux de plus d’un siècle. Étroitement liée à la vie culturelle et spirituelle de la communauté khmère de la région de Bay Nui, elle se distingue par sa rare teinte rose et son architecture traditionnelle khmère. Plus qu’un simple lieu de culte, elle constitue aujourd’hui une destination prisée des visiteurs désireux de découvrir l’identité culturelle singulière de la province d’An Giang.
Prunes précoces à Phieng Khoai (Son La) : abondance, qualité et succès pour les cultivateurs
La commune de Phieng Khoai, dans la province de Son La (Nord), dispose de plus de 2 600 hectares de pruniers, dont plus de 20 % sont dédiés à la production de prunes hors saison. Pour la campagne 2026, la récolte de prunes précoces s’annonce particulièrement généreuse, avec des prix attractifs, pour la plus grande joie des cultivateurs.
Le marché aux chapeaux coniques du village de Chuông
Dès 4h30 du matin, sous une lumière tamisée, le marché aux chapeaux coniques du village de Chuông, en banlieu de Hanoï, s'anime déjà au rythme des rires et des voix. Ce marché éphémère, qui ne dure environ que trois heures, se tient les 4e, 10e, 14e, 20e, 24e et 30e de chaque mois lunaire, contribuant à la survie d'un village artisanal tricentenaire.
Vietnam : le secteur des produits de la mer mise sur l'innovation technologique et la durabilité
Le Vietnam se classe actuellement au troisième rang mondial des exportateurs de produits aquatiques, avec des produits présents sur plus de 170 marchés. En 2025, la production du secteur a atteint près de 10 millions de tonnes, pour une valeur d’exportation dépassant 11 milliards de dollars, confirmant son rôle de pilier de l’économie nationale.
L’aquaculture — notamment l’élevage de crevettes et de pangasius — constitue le principal moteur du secteur, représentant plus de 60 % de la production totale. Parallèlement, le pays s’oriente vers une réduction progressive de l’exploitation halieutique, tout en renforçant le respect des réglementations relatives à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
Dans le même temps, le Vietnam accélère sa transition vers des modèles de production à haute valeur technologique, plus respectueux de l’environnement et inscrits dans une logique de durabilité.
Pagode Tu Hieu - Un site touristique incontournable de la cité impériale de Hue
La pagode Tu Hieu, située dans le quartier de Thuy Xuan à Hue, est un édifice ancien et majestueux, emblématique de l’architecture raffinée de la cité impériale de Hue. Chargée d’une histoire émouvante liée à la piété filiale, elle séduit également par l’harmonie de ses lignes et la beauté poétique de son environnement naturel, entre pins, étangs et silence monastique.
Lieu de spiritualité et de mémoire, la pagode Tu Hieu compte parmi les sites les plus emblématiques de Hue, attirant chaque année de nombreux visiteurs en quête de sérénité et d’authenticité.
Ballet "Dó" : Quand l'art occidental rencontre les symboles culturels vietnamiens
Le ballet contemporain « Dó », présenté au Théâtre Hô Guom à Hanoï, fusionne l’identité vietnamienne avec un langage chorégraphique moderne. Cette œuvre illustre les efforts de renouvellement artistique fondés sur une identité nationale, créant une empreinte vietnamienne dans l’art mondial, conformément à la Résolution 80 du Bureau politique sur le développement culturel.
Entre nature et culture : la fête des fleurs de Son Tra à Ngoc Chien
Organisée chaque année au mois de mars dans le village de Nam Nghiep, qui abrite la plus vaste forêt de cette espèce au Vietnam, la fête des fleurs d’aubépine — appelées localement Son Tra — de la commune de Ngoc Chien (district de Muong La, province de Son La) met à l’honneur la beauté immaculée de ces floraisons sur les hauts plateaux du Nord-Ouest.
Cet événement culturel et touristique unique attire de nombreux visiteurs désireux de contempler ce spectacle éphémère et de s’immerger dans l’authenticité et la richesse de la culture locale.
La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales
La Résolution n°57‑NQ/TW encourage le secteur agricole à évoluer vers une agriculture verte et circulaire, intégrée à des chaînes de valeur solides et à des liens étroits entre production et consommation. Elle promeut également la création de zones de production concentrées à grande échelle, en valorisant les cultures principales adaptées aux spécificités de chaque localité.
Exemple dans la commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong, où ce modèle est appliqué aux cultures de carottes. Les producteurs mettent en œuvre des techniques respectueuses de l’environnement tout en assurant la traçabilité et la qualité de leurs produits destinés à l'exportation.
Le barrage de Nha Trinh, chef-d’œuvre hydraulique des anciens Chams à Khanh Hoa
Le barrage de Nha Trinh, édifié sur la rivière Cai Phan Rang (également appelée rivière Dinh), dans la commune de My Son (province de Khanh Hoa), constitue un ouvrage d’irrigation emblématique de type « dérivation des eaux vers les champs », construit par les Chams vers le XIIᵉ siècle.
Patrimoine et numérique : une nouvelle expérience nocturne au Temple de la Littérature
La visite nocturne au Temple de la Littérature à Hanoï propose une approche renouvelée du patrimoine, alliant tradition et technologies numériques (jeux de lumière, mapping, réalité virtuelle). Ces expériences immersives rendent le site plus vivant et accessible, contribuant ainsi au développement touristique de la capitale et à la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la transformation numérique et le développement des industries culturelles.
La jeunesse vietnamienne avance résolument sous le drapeau du Parti
Le 95e anniversaire de la fondation de l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2026) constitue un fier jalon historique et l'occasion de retracer le parcours d'engagement, de dévouement et de maturité de la jeunesse vietnamienne. Sous la direction du Parti, l'organisation n'a cessé de s'affirmer comme la force d'avant-garde sur tous les fronts : travail, études, innovation et défense de la Patrie.
Résolution 57 : Le paiement sans contact au service d'une gestion fiscale plus performante
L’essor des paiements électroniques au sein de la population pose les fondations d’une transparence accrue, facteur clé pour optimiser la gestion fiscale. Il constitue également un moteur de la transformation numérique, en cohérence avec les orientations stratégiques définies par la Résolution 57.
Le métier de fabrication du banh cuon de Thanh Tri reconnu patrimoine culturel immatériel national
Le métier de fabrication du banh cuon de Thanh Tri, quintessence de la gastronomie de Hanoi, a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national le 18 mars 2026.