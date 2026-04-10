Environnement

Lancement d'une application d'alerte météo

Le Vietnam a lancé l'application mobile « Thoi tiet Viet Nam KTTV » (Météo Vietnam KTTV), offrant aux utilisateurs un accès en temps réel aux données météorologiques et aux alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux et extrêmes, alors que les risques climatiques s'intensifient.

Lancement d'une application d'alerte météo


Hanoï, 10 avril (VNA) – Le Vietnam a lancé l'application mobile « Thoi tiet Viet Nam KTTV » (Météo Vietnam KTTV), offrant aux utilisateurs un accès en temps réel aux données météorologiques et aux alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux et extrêmes, alors que les risques climatiques s'intensifient.

L'Administration vietnamienne de météorologie et d'hydrologie a indiqué que cette application intervient dans un contexte de changement climatique de plus en plus complexe et de catastrophes naturelles plus fréquentes et intenses, rendant l'accès du public à des informations météorologiques actualisées plus urgent que jamais.

L'application a été développée à partir de sources de données précises et à jour, dans le but d'améliorer la fiabilité des prévisions et de mieux servir la gestion, la production et la vie quotidienne.

Les utilisateurs peuvent accéder aux informations météorologiques officielles de l'Agence météorologique nationale directement sur leur téléphone, avec des mises à jour toutes les 10 minutes.

L'application offre des performances de haute qualité et un système de saisie de données à grande échelle. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des modèles de prévision globaux à faible résolution, le système intègre de multiples sources de données locales approfondies.

Il enregistre en temps réel les données d'observation de terrain provenant de 2 600 stations pluviométriques automatiques réparties sur l'ensemble du territoire.

Ces sources de données sont notamment renforcées par une technologie d'estimation des précipitations issue de huit stations radar météorologiques modernes, permettant ainsi un suivi continu des régimes pluviométriques.

De plus, les paramètres de température, d'humidité, de nébulosité et de vent sont mis à jour en continu et combinés à des modèles numériques avancés, ainsi qu'aux bulletins de prévision et d'alerte concernant les phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux, publiés par le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques (CNPH).

L'une des caractéristiques clés de l'application réside dans son système d'alerte très sensible aux catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques dangereuses.

Tous les phénomènes météorologiques inhabituels, qu'il s'agisse d'orages généralisés, de foudre, de glissements de terrain, d'inondations soudaines, de dépressions tropicales ou de vents violents en mer, sont mis à jour en continu à partir des données officielles du CNPH et des stations météorologiques et affichés en évidence sur l'interface principale.

Pour une protection optimale des utilisateurs, l'application intègre une fonction d'alerte foudre en temps réel. Le système utilise les données d'un réseau de détection de la foudre pour identifier rapidement les zones à forte activité électrique et envoyer des notifications en temps opportun afin d'aider les utilisateurs à réagir de manière proactive face aux conditions météorologiques extrêmes.

L'application intègre également une fonction d'alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain en temps réel, basée sur la géolocalisation de l'utilisateur.

Les zones à risque sont indiquées par un système d'icônes géolocalisées, classées en trois niveaux : moyen, élevé et très élevé. D'un simple clic sur une icône, les utilisateurs accèdent instantanément à des informations détaillées et à des recommandations de sécurité spécifiques.

L'application sera régulièrement mise à jour et enrichie de cartes d'alerte pluie et orage, ainsi que d'autres fonctionnalités, afin de diversifier ses fonctions et de répondre à la demande croissante du public. - VNA

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