Environnement

Grêle, tornades et foudre : 13 victimes et d’importants dégâts matériels

Jusqu'au 30 mars à 17h30, les violentes intempéries ont fait quatre morts et neuf blessés. En plus, 13 maisons se sont effondrées, tandis que 6 551 autres ont vu leur toit arrachée ou ont été endommagées dans plusieurs localités du Nord.

Dans l'après-midi du 29 mars 2026, plusieurs localités de la province de Lao Cai ont été frappées par une violente tempête. De nombreux arbres sont tombés et des centaines de maisons ont vu leurs toits arrachés. Photo : VNA
Dans l'après-midi du 29 mars 2026, plusieurs localités de la province de Lao Cai ont été frappées par une violente tempête. De nombreux arbres sont tombés et des centaines de maisons ont vu leurs toits arrachés. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, jusqu'au 30 mars à 17h30, les violentes intempéries ont fait quatre morts et neuf blessés. Treize maisons se sont effondrées, tandis que 6 551 autres ont vu leur toit arrachée ou ont été endommagées dans plusieurs localités du Nord.

Le secteur agricole a enregistré la destruction de 35 hectares de rizières, 181,8 hectares de cultures et d’arbres fruitiers, ainsi que 68,1 hectares de forêts. Par ailleurs, 1 280 volailles ont péri. Les infrastructures ont également été gravement touchées, avec 172 ouvrages annexes, 34 écoles, 22 maisons culturelles et trois bâtiments administratifs endommagés. Le réseau électrique compte 21 poteaux brisés et deux transformateurs détruits.

Immédiatement après ces catastrophes, les autorités locales ont rendu visite aux familles touchées et mobilisé des forces pour aider les habitants à surmonter les conséquences, stabiliser leur vie et évaluer les pertes matérielles.

Selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques, une faible vague de froid devrait toucher le Nord entre la nuit du 31 mars et le 1er avril. L’interaction entre cette masse d’air froid et l’air chaud pourrait provoquer de violents orages, accompagnés de tornades, de foudre et de grêle dans les régions montagneuses du Nord et du Centre-Nord.

Les experts météorologiques soulignent que ces phénomènes soudains menacent directement la vie et la production. Il est donc recommandé aux habitants de suivre attentivement les bulletins météorologiques, de limiter leurs déplacements, de renforcer leurs habitations et de se mettre à l’abri dans des bâtiments solides en cas d’alerte.

Face à cette situation, l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues maintient une permanence stricte 24h/24 pour surveiller l'évolution météorologique, l'état des réservoirs et des digues, afin de transmettre rapidement les alertes aux localités. Celles-ci assurent également une veille active pour déployer efficacement les mesures de réponse. -VNA

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