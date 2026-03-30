Des averses de grêle s’abattent sur Hanoi et dans plusieurs localités du Nord avant l’aube

Hanoi (VNA) - Des averses de grêle ont été observées dans des quartiers et communes comme Viêt Hung et Phu Dông. Les grêlons, d’abord de la taille d’un doigt, ont ensuite atteint celle d’une tasse. Ils tombaient avec force, provoquant des impacts bruyants sur les toits et les routes.



De nombreuses personnes qui circulaient à ce moment-là ont cherché un abri. Les habitants ont indiqué que la grêle est tombée en deux brèves averses, certaines grosses pierres frappant le sol avec une force considérable.



Plus tôt dans la journée du 30 mars, de la grêle avait également été observée à Mao Khê, dans la province de Quang Ninh, pendant cinq à sept minutes. Les grêlons y étaient généralement de la taille de grains de maïs ou de petits fruits.



Des averses de grêle à Mao Khê, dans la province de Quang Ninh le 30 mars. Photo : VNA

La veille, le 29 mars, de la grêle avait également été enregistrée dans plusieurs localités, notamment à Hanoi, Lào Cai, Thai Nguyên, Thanh Hoa et Nghê An.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), des averses et des pluies localement fortes ont touché le nord du Vietnam dans la nuit du 29 au 30 mars au petit matin. Les cumuls de pluie ont atteint 44,2 mm à Phu Binh (Tuyên Quang), 42,2 mm à Yên Thinh (Thai Nguyên), 39,2 mm à Na Sam (Lang Son) et 38,4 mm à Tân Tiên (Lào Cai).



Le NCHMF a indiqué que des averses et des orages continueraient de toucher le nord-est et le nord du delta le matin du 30 mars, certaines zones pouvant recevoir plus de 30 mm de pluie.



À Hanoi, les images satellites, la détection de la foudre et les données radar météorologiques ont montré que les systèmes nuageux convectifs restaient actifs, avec un risque d’orages localisés.



Les météorologues ont averti que des orages pourraient provoquer des tornades, des éclairs, de la grêle et de fortes rafales de vent à Hanoi et dans tout le Nord du Vietnam.



Les orages et la grêle résultent de l’ascension rapide d’air chaud et humide, créant des cumulonimbus par forte instabilité atmosphérique. L’air se refroidit en altitude, condensant la vapeur d’eau. Les grêlons croissent par accrétion de glace dans ces courants ascendants, gelant l'eau surfondue avant de chuter sous leur poids. – VNA

