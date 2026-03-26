Environnement

Pourquoi la météo du printemps est-elle si changeante dans le Nord ?

Au lieu des habituelles bruines prolongées, de l’humidité persistante et des vagues de froid tardives, le printemps de cette année a été marqué par un ensoleillement fréquent et une hausse rapide des températures, ressemblant parfois aux conditions du début de l’été.

Météo instable, écarts de température : le printemps réserve souvent des surprises qui s’expliquent par la circulation des masses d’air et l’ensoleillement particulier de la saison. Photo: afamily.vn
Météo instable, écarts de température : le printemps réserve souvent des surprises qui s’expliquent par la circulation des masses d’air et l’ensoleillement particulier de la saison. Photo: afamily.vn

Hanoi (VNA) – Le Nord connaît un printemps exceptionnellement chaud et court, avec des conditions météorologiques qui s’écartent des normes saisonnières établies de longue date et qui témoignent d’un changement plus général lié au changement climatique.

Au lieu des habituelles bruines prolongées, de l’humidité persistante et des vagues de froid tardives, le printemps de cette année a été marqué par un ensoleillement fréquent et une hausse rapide des températures, ressemblant parfois aux conditions du début de l’été.

Selon Truong Ba Kiên, directeur adjoint du Centre de recherche météorologique et climatique, ces changements ne sont pas isolés mais reflètent une tendance observée ces dernières années, la transition de l’hiver au printemps devenant plus courte, plus chaude et plus instable.

Les données d’observation montrent que durant l’hiver 2025-2026, les températures moyennes dans le Nord ont été supérieures de 0,5 à 2 °C à la moyenne de long terme. Cette anomalie s’est accentuée de fin février à mars, les températures dépassant les normales saisonnières de 1 à 3 °C.

Vagues de chaleur précoces et instabilité météorologique croissante

Le Nord devrait connaître sa première vague de chaleur généralisée de l’année d’ici la fin mars, avec des températures allant de 33 à 35°C et pouvant atteindre jusqu’à 38°C dans certaines régions.

De telles conditions sont considérées comme inhabituelles pour cette période de l’année, qui se caractérise traditionnellement par un temps humide entrecoupé de faibles épisodes de froid, notamment ce qu’on appelle « la vague de froid tardive » qui survient souvent avant le plein début de l’été.

La bruine et l’humidité élevée persistent, mais sont désormais plus intermittentes, alternant avec des périodes ensoleillées et des hausses rapides de température. Ce changement suggère que les conditions météorologiques printanières sont devenues moins stables qu’auparavant.

Truong Ba Kiên a noté que le phénomène de « printemps ressemblant à l’été » est devenu de plus en plus fréquent au cours des 10 à 20 dernières années, ce qui correspond aux tendances climatiques mondiales plus générales.

La probabilité de nouvelles vagues de froid dans les semaines à venir est considérée comme faible. Toute incursion d’air froid, si elle se produit, devrait être faible et de courte durée.

Des vagues de chaleur intenses attendues

Nguyên Van Huong, chef du département de prévision météorologique du Centre national de prévision hydrométéorologique, a déclaré qu’en 2026, les vagues de chaleur au Vietnam devraient survenir plus tôt, durer plus longtemps et être plus intenses que la moyenne pluriannuelle, dépassant potentiellement même l’intensité observée en 2025.

Cette situation est principalement due à la transition en cours du phénomène ENSO. Actuellement, ENSO se trouve dans une phase La Niña de faible intensité, avec des températures de surface de la mer dans le Pacifique central inférieures d’environ 0,6°C à la moyenne d’ici fin février 2026. Cependant, les prévisions indiquent qu’au cours des trois prochains mois, ENSO a 80 à 90 % de chances de passer à un état neutre, avec seulement 10 à 20 % de chances de rester en phase La Niña.

De juin à août 2026, le phénomène ENSO devrait rester neutre, mais évoluer progressivement vers une phase chaude, avec une probabilité de 35 à 45 % de transition vers El Niño. Cette tendance devrait se confirmer au début de l’automne et pourrait se concrétiser en El Niño d’ici la fin de 2026 ou début 2027.

Cette transition de phase accroît l’incertitude liée aux phénomènes météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale et régionale. Avec le passage d’ENSO à une phase chaude, les alizés s’affaiblissent et les schémas de convection atmosphérique se modifient, augmentant ainsi la probabilité de vagues de chaleur prolongées et extrêmes dans les régions tropicales, notamment au Vietnam.

Parallèlement, les précipitations dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est, en particulier dans le Sud du Vietnam, pourraient être inférieures aux moyennes pluriannuelles plus tard dans l’année.

Au Vietnam, des vagues de chaleur surviennent depuis mars 2026, touchant principalement le Sud-Est, tandis que le Nord-Ouest pourrait connaître des épisodes de chaleur localisés. En avril, l’intensité de la chaleur devrait augmenter et s’étendre aux Hauts Plateaux du Centre et au Sud-Ouest ; la région de Thanh Hoa à Huê sera également touchée par ces vagues de chaleur.

À partir de fin mai, des vagues de chaleur s’étendront sur le nord et le centre du Vietnam, atteignant leur intensité maximale entre juin et août 2026 et durant de longues périodes.

Conséquences pour l’agriculture et l’adaptation

L’évolution des conditions météorologiques devrait avoir un impact direct sur la vie quotidienne et la production agricole. La hausse des températures pourrait accélérer la croissance des cultures, mais aussi perturber les calendriers de semis, accroître les risques de ravageurs et augmenter les besoins en irrigation.

Le secteur agricole est donc tenu d’adapter ses plans de production et de suivre de près l’évolution des conditions météorologiques afin d’atténuer les risques potentiels.

De manière générale, le printemps de cette année dans le Nord est caractérisé par des températures plus élevées et un réchauffement plus rapide, ce qui laisse présager un été plus précoce que d’habitude, avec des vagues de chaleur localisées probables à court terme.

Les experts recommandent de poursuivre la surveillance des principaux facteurs climatiques afin de mieux évaluer l’évolution des conditions météorologiques dans les mois à venir. – VNA

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