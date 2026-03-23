Le parc national de Xuân Thuy reconnu comme parc du patrimoine de l’ASEAN

Hanoi (VNA) – Le parc national de Xuân Thuy, situé dans la province de Ninh Binh (Nord), a reçu le titre de parc du patrimoine de l’ASEAN le 22 mars, marquant une étape importante dans les efforts du Vietnam pour conserver la biodiversité et protéger les écosystèmes de zones humides essentiels.



Créé pour préserver les zones humides estuariennes côtières, le parc constitue la zone centrale de la réserve de biosphère du delta du fleuve Rouge et est le premier site Ramsar du Vietnam. Il abrite des centaines d’espèces végétales et animales rares. Son écosystème unique a donné naissance à une zone de réserve naturelle submergée, lieu de refuge pour de nombreux animaux sauvages et d’oiseaux migrateurs.



Stratégiquement situé le long de la voie de migration d’Asie de l’Est-Australasie, l’une des routes migratoires les plus importantes au monde pour les oiseaux, le parc joue un rôle vital non seulement pour le Vietnam, mais aussi au sein des réseaux régionaux et mondiaux de conservation de la biodiversité.

Le parc national de Xuân Thuy couvre une superficie de 12.000 hectares à l’estuaire du fleuve Rouge. Photo : VNA

Chaque année, entre octobre et mars, des milliers d’oiseaux migrateurs partis du Nord élisent domicile au parc national de Xuân Thuy. Sur les 200 espèces ornithologiques, plusieurs sont inscrites au livre rouge international. La mangrove accueille un grand nombre d’oiseaux, de chats maritimes, de renards maritimes et de raies... sans compter les crevettes, poissons, crabes, serpents, coquillages divers. Les palétuviers attirent les abeilles.



Ces dernières années, grâce au soutien indéfectible des autorités gouvernementales, des populations locales et des organisations internationales, les efforts de conservation à Xuân Thuy ont permis de réaliser des progrès considérables. Les écosystèmes de mangroves ont été progressivement restaurés, la biodiversité a été efficacement protégée et les moyens de subsistance des populations locales dans les zones tampons se sont améliorés grâce à des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

Jérôme Montemayor (à droite), directeur exécutif du Centre de l’ASEAN pour la biodiversité, remet le certificat de parc du patrimoine de l’ASEAN à la direction du parc national de Xuân Thuy. Photo : nhandan.vn



Lors de la cérémonie, Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire de la province de Ninh Binh, a souligné que, dans le contexte du changement climatique et des pressions environnementales croissantes, la désignation de Parc du patrimoine de l’ASEAN représente une reconnaissance bien méritée des efforts de conservation à long terme.



Ce titre renforce le rayonnement international du parc et contribue à la place du Vietnam sur la carte mondiale de la biodiversité, a-t-il déclaré.



Pour l’avenir, Ninh Binh continuera de renforcer la protection des forêts, de préserver les écosystèmes et les espèces menacées, et d’améliorer la gestion et le suivi. Les initiatives de conservation seront étroitement liées au développement durable des moyens de subsistance et à la sensibilisation du public à la protection de l’environnement, a-t-il indiqué.



Le statut de Parc du patrimoine de l’ASEAN ouvre de nouvelles perspectives et confère une plus grande responsabilité en matière de préservation et de promotion des valeurs naturelles du parc national de Xuân Thuy pour les générations futures. – VNA

