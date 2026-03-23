Des orages de grêle ravagent des cultures et des habitations dans le Nord

Hanoi (VNA) – De violents orages de grêle et des vents forts ont frappé plusieurs provinces dans le Nord du pays, notamment Son La, Phu Tho et Lào Cai, les 21 et 22 mars, endommageant les récoltes et les maisons.



Des orages généralisés accompagnés de grêle ont touché le Nord-Ouest du pays. Des grêlons de 1 à 3 cm de diamètre sont tombés en peu de temps, perturbant la vie quotidienne et faisant des dégâts dans des cultures agricoles



À Son La, une averse de grêle soudaine s’est abattue le 22 mars, notamment dans la commune de Phieng Khoai. Combinée à des vents violents, elle a endommagé de vastes étendues de cultures.



Dans les villages de Hang Mon 1 et Hang Mon 2, de nombreux vergers de pruniers ont été gravement touchés au moment de la nouaison : les fruits verts ont été déracinés et les branches cassées. Dans les villages de Hang Mon 1 et Hang Mon 2, de nombreux vergers de pruniers ont été gravement touchés au moment de la nouaison.

Le soir du 22 mars 2026, une tempête accompagnée de vents violents et de grêle s'est abattue sur la province de Son La, causant des dégâts aux cultures dans plusieurs communes. Photo: VNA

Une habitante locale a fait savoir que la plantation de pruniers de sa famille, d’une superficie d’environ un hectare, avait subi de lourdes pertes après un bref orage de grêle. « Les fruits commençaient à peine à se former, et la plupart sont déjà tombés. C’est une perte considérable pour cette saison », a-t-elle déploré.



Les autorités locales évaluent les dégâts et conseillent aux habitants de rester vigilants, les conditions météorologiques demeurant imprévisibles.



Vers 17h15 le même jour, de violents orages de grêle ont soudainement frappé certaines parties de la province de Phu Tho après une journée nuageuse. La grêle intense a contraint de nombreux automobilistes à s’arrêter et à se mettre à l’abri.



Des habitants ont rapporté que des grêlons de la taille d’un ongle ont frappé les toits, forçant certains foyers à mettre leurs véhicules à l’abri pour éviter les dégâts.



L’orage a été suivi d’une trentaine de minutes de fortes pluies, provoquant la chute prématurée de fruits tels que les sapotilles et les pommes étoiles.

Des orages de grêle ont endommagé des cultures dans le quartier de Chiêng An, province de Son La. Photo: VNA

Plus tôt dans la nuit du 21 mars, la grêle et des vents violents ont également touché plusieurs communes de la province de Lào Cai. Dans la commune de Ban Lâu, les toits de 15 maisons ont été arrachés et plusieurs bâtiments, dont une école, ont été endommagés. De fortes pluies et des vents violents ont également inondé certaines cultures.



Les premières estimations évaluent les pertes totales dans la région à environ 315 millions de dôngs. Aucun blessé n’a été signalé. Suite à ces incidents, le commandement militaire de la province de Lào Cai s’est mobilisé pour venir en aide aux habitants dans leurs efforts de reconstruction et de stabilisation de leurs conditions de vie.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des averses et des orages épars devraient persister dans les régions montagneuses et de moyenne altitude du Nord. Les météorologues ont mis en garde contre des risques de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des tornades, des orages, de la grêle et des vents violents.



De fortes pluies localisées augmentent également le risque de crues soudaines dans les petits cours d’eau, de glissements de terrain en zone montagneuse et d’inondations dans les zones de basse altitude. – VNA

