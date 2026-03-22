Environnement

La Vietnam accélère la transition verte dans les transports

Selon les rapports du Département de la police de circulation du ministère de la Sécurité publique, d’importants investissements ont été consacrés à des équipements spécialisés modernes. Des cinémomètres aux détecteurs de stupéfiants, en passant par les appareils de mesure des émissions et du bruit, ces outils permettent aux forces de l’ordre de repérer avec une précision accrue les véhicules non conformes.

Le contrôle des émissions des véhicules motorisés s’impose comme un levier important pour le Vietnam à réaliser son objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050 (Net Zero). Photo: VNA
Le contrôle des émissions des véhicules motorisés s’impose comme un levier important pour le Vietnam à réaliser son objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050 (Net Zero). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la feuille de route vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 (Net Zero) et de la lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain, le contrôle des émissions des véhicules motorisés s’impose comme un levier à la fois prioritaire et efficace.

Selon les rapports du Département de la police de circulation du ministère de la Sécurité publique, d’importants investissements ont été consacrés à des équipements spécialisés modernes. Des cinémomètres aux détecteurs de stupéfiants, en passant par les appareils de mesure des émissions et du bruit, ces outils permettent aux forces de l’ordre de repérer avec une précision accrue les véhicules non conformes.

Selon Nguyen Dinh Tho, directeur adjoint de l’Institut de politique et de stratégie pour le développement agricole et rural (IPSARD) du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le cadre juridique permettant de contrôler et de sanctionner les véhicules polluants, notamment en matière d’émissions, est aujourd’hui relativement complet.

Les forces compétentes disposent de plusieurs instruments juridiques, dont la Résolution n°12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Bureau politique sur le renforcement de la construction d’une Police populaire véritablement intègre, forte, régulière, élite et moderne, répondant aux exigences et aux missions dans la nouvelle conjoncture, ainsi que la Décision n°876/QĐ-TTg du 22 juillet 2022 approuvant le programme d’action sur la transition énergétique verte et la réduction des émissions de carbone et de méthane. Ces textes constituent une base essentielle pour renforcer l’efficacité du contrôle environnemental.Le défi demeure toutefois considérable.

Le pays compte environ 7,2 millions de voitures et 81 millions de deux-roues, dont une large part circule depuis de nombreuses années sans satisfaire aux normes d’émission en vigueur.

Dans ce contexte, les missions des forces compétentes deviennent de plus en plus lourdes. Elles doivent contrôler le respect par les usagers des règles en matière de contrôle des émissions des véhicules ; vérifier la conformité aux normes d’émission selon les zones ; assurer des patrouilles et sanctionner en temps réel les véhicules polluants sur les axes routiers.

Malgré les avancées, l'application de la Décision n°16/2019/QD-TTg rencontre des difficultés. Le défaut d'harmonisation des normes de mesure et l'insuffisance des équipements spécialisés freinent l'action des autorités. De plus, la coordination entre les différentes unités et le manque de synchronisation entre la législation et les infrastructures civiles entravent encore l'efficacité des interventions.

Le général de brigade Do Thanh Binh, chef du Département de la police de circulation, plaide pour une modernisation accélérée du dispositif. Il insiste sur la nécessité de doter les agents de mécanismes spécifiques et d’outils numériques performants. Parallèlement, le Registre du Vietnam met en œuvre les procédures nécessaires afin d’élaborer la solution la plus optimale pour le contrôle des émissions des véhicules.

Le Département de la police de circulation propose également des mesures d’exonération ou de réduction des frais, redevances et droits d’enregistrement, ainsi que des politiques incitatives en faveur des véhicules "verts".

À l’inverse, il préconise une hausse des taxes et des frais appliqués aux véhicules utilisant des énergies fossiles, afin de promouvoir des moyens de transport respectueux de l’environnement, de limiter l’immatriculation de nouveaux véhicules individuels, sources d’émissions, et d’accompagner la transition des usagers. -VNA

#Net Zero #émissions des véhicules
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte

Sur le même sujet

Le niveau zéro d’émissions sera officiellement appliqué à partir du 1er janvier 2026 pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises à quatre roues motorisés. Photo : CTV/CVN

Nouvelles normes d'émissions pour les véhicules à quatre roues

À partir du 1er janvier 2026, les véhicules spécialisés dans le transport de personnes et de marchandises à quatre roues motorisés devront se conformer au niveau zéro d’émissions. Ce règlement s'appliquera aux véhicules importés, fabriqués et assemblés.

Voir plus

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Le Cong Thanh, s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA,

Les enfants et les jeunes mobilisés pour un avenir durable

Une cérémonie en réponse à la Journée mondiale de l’eau, à la Journée météorologique mondiale et à l’Heure de la Terre 2026 a eu lieu le 21 mars à Hanoï. L’événement a également marqué le lancement du programme « Enfants et jeunes en action pour un air pur et un avenir durable ».

Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques. Photo: VNA

25 millions de Vietnamiens bénéficient des forêts grâce à l'essor du développement durable

Au Vietnam, les forêts constituent un pilier pour les moyens de subsistance, les ressources en eau, la santé publique et la stabilité environnementale, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires vivant dans et à proximité des zones forestières. Elles agissent également comme un rempart naturel contre les catastrophes, contribuant à réduire les risques liés au changement climatique.

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer des villes satellites dans les zones suburbaines actuelles, dans certaines parties des anciennes provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tàu, ainsi que le long des axes de transport public, selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Dépollution des terres contaminées par la dioxine. Photo: VNA

La Belgique aidera le Vietnam à dépolluer ses terres contaminées par la dioxine

Le Vietnam et la Belgique renforcent leur coopération pour réparer les lourdes séquelles de la guerre, avec le lancement d’un ambitieux projet de dépollution des sols contaminés par l’agent orange. Cette initiative, alliant technologies de pointe et engagement humanitaire, vise à restaurer l’environnement, améliorer les conditions de vie des populations affectées et ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable.

Le Nord du Vietnam connaît une diminution des précipitations et un ciel ensoleillé, tandis que le Sud est confronté à des vagues de chaleur locales dépassant les 35°C. Photo : VietnamPlus

Le temps s’éclaicit dans le Nord, la chaleur persiste dans le Sud

Les experts météorologiques indiquent que la météo présente des variations régionales marquées au fil de la journée. Ces conditions sont influencées par une zone de basse pression liée à une dépression chaude de l’ouest, combinée à un anticyclone subtropical qui se renforce au-dessus du Sud et à des vents modérés de nord-est sur la Mer Orientale.

la forêt occupe une place importante dans le développement du pays. Au-delà de son rôle de « poumon vert », elle constitue un espace de subsistance pour des millions de personnes. Photo: VNA

Forêts et économies : le Vietnam valorise ses ressources forestières durables

Placée sous le thème « Forêts et économies », la Journée internationale des forêts 2026 met en lumière le rôle essentiel des forêts dans la croissance économique, la régulation des ressources en eau, la protection des sols, le soutien à la production agricole et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

La Journée météorologique mondiale souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques. Photo: VNA

Le Vietnam célèbre les Journées mondiales de l’eau et de la météorologie 2026

La Journée météorologique mondiale, qui se tiendra le 23 mars 2026 sous le thème «Observer aujourd'hui, protéger demain», souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques.

Une vague de chaleur guette le Nord cette semaine. Photo: VNA

Le Nord et le Centre s’apprêtent à connaître un bref pic de chaleur

À partir du 17 mars, avec l’affaiblissement continu de l’air froid et l’extension vers l’est de la zone de basse pression située à l’ouest, les précipitations devraient cesser en grande partie dans le Nord du pays. Le soleil fera son retour et les températures augmenteront progressivement dans les jours suivants.

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Hanoï mise sur la technologie Pipe Jacking pour réhabiliter ses rivières urbaines

Le projet de réhabilitation des systèmes fluviaux des rivières Lu et Tô Lich franchit une étape importante grâce à l’application de la technologie moderne de forage par fonçage souterrain (Pipe Jacking), d’origine allemande. Cette méthode permet de réaliser les travaux en toute sécurité tout en préservant les infrastructures urbaines environnantes. La maîtrise de solutions scientifiques et technologiques avancées permet non seulement de collecter jusqu’à 75 000 m³ d’eaux usées par jour vers la station d’épuration de Yen Xa Wastewater Treatment Plant, mais aussi de concrétiser l’objectif de redonner vie aux rivières urbaines.
Au-delà de l’amélioration du système d’assainissement, ce projet illustre la volonté de promouvoir un développement urbain durable, en contribuant à la construction d’une ville numérique, verte et respectueuse de l’environnement.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha reçoit Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et Angela Pratt, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa coopération avec le PNUD et l’OMS pour améliorer la qualité de l’air

Soulignant la coopération étroite entre le Vietnam et le PNUD et l’OMS, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a salué le rôle et les contributions importantes des deux organisations internationales dans l’édification et le développement du pays ces derniers temps, notamment le perfectionnement des politiques publiques, la réforme institutionnelle et la promotion des programmes de développement durable au Vietnam.

Les Gamma Normides sont une pluie de météores très faible, souvent éclipsée par des pluies de météores plus actives comme les Léonides. Photo : medium.com

Le ciel vietnamien attend un essaim de météores Gamma Normides

Comme toutes les pluies d’étoiles filantes, les Gamma Normides se forment lorsque la Terre, lors de sa révolution annuelle autour du Soleil, traverse un nuage de débris, composé de poussières et de grains rocheux laissés dans l’espace par le passage d’une comète ou d’un astéroïde.