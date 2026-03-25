Environnement

La douceur hivernale cache un scénario météo plus chaud pour l’été

Le Nord vient de traverser un hiver exceptionnellement doux. Avec des températures toujours élevées, les météorologues estiment que le risque de vague de froid tardive cette année est très faible et la chaleur se fait plus marquée.

Le Nord du Vietnam connaîtra une brève période de froid avant la première vague de chaleur de 2026. Photo: Internet
Le Nord du Vietnam connaîtra une brève période de froid avant la première vague de chaleur de 2026. Photo: Internet

Hanoi (VNA) – Dans la tradition populaire, le "froid de fin de printemps", appelé "Rét nàng Bân" (littéralement "froid de madame Bân"), survient généralement au cours du troisième mois lunaire, période de transition entre le printemps et l’été dans le Nord.

L’image du froid du troisième mois lunaire qui peut être comparée à l’expression française qui parle de "giboulées de Mars", est caractérisée par une période où l’air froid revient de façon inattendue après plusieurs jours de chaleur, voire de canicule.

Il s’agit d’une légende dans laquelle, madame Bân, douce épouse, était très lente. Au début de l’hiver, elle commença à tricoter un pull pour son mari. Mais lente, elle ne le termina qu’au troisième mois lunaire, au printemps. Le Ciel, ému de sa déception, refit une vague de froid afin que son mari puisse porter le pull...

Un hiver extrêmement doux

Si cet hiver est extrêmement doux depuis des décennies, ce phénomène surprend par sa rareté. Nguyên Van Huong, responsable du département de prévision météorologique du Centre national de prévision hydrométéorologique, a déclaré que le Nord venait de traverser un hiver exceptionnel, le deuxième plus chaud jamais enregistré.

Les données des 65 dernières années montrent que la température moyenne de l’hiver 2025-2026 a atteint 18,37°C, un chiffre inférieur seulement à celui de l’hiver 2018-2019 (19,3°C). Durant toute la saison, seules trois vagues de froid généralisées ont été enregistrées, toutes faibles et de courte durée.

Les températures minimales ont généralement oscillé entre 8 et 11°C en plaine, entre 5 et 7°C en montagne et sont descendues en dessous de 4°C en haute montagne. À noter qu’aucun gel ni chute de neige généralisée n’a été enregistré. Fait inhabituel, la région de Sông Ma, au nord de la province de Son La, a connu une température de 37,8°C le 5 février, un niveau rarement atteint en plein hiver.

Risque mininal de vague de froid tardive

Avec des températures toujours élevées, les météorologues estiment que le risque de vague de froid tardive cette année est très faible. Nguyên Van Huong a indiqué qu’il pourrait y avoir trois ou quatre épisodes de froid d’ici la mi-avril, mais que la plupart devraient être faibles et apporter des pluies saisonnières plutôt qu’une chute brutale des températures.

"L’air froid faible qu’il contient rend peu probable un froid persistant jour et nuit, le refroidissement se faisant principalement la nuit et tôt le matin. Compte tenu des tendances actuelles des températures, le risque d’une vague de froid tardive est très faible", a-t-il déclaré.

À travers le pays, plusieurs régions pourraient également connaître des pluies généralisées, avec des précipitations plus importantes probables dans les zones montagneuses du nord.

Au cours des prochains jours de mars, le temps dans le Nord devrait apporter de faibles pluies par endroits, avec du brouillard matinal ; après le 23 mars, le soleil devrait faire son apparition en milieu de journée et l’après-midi. Des averses et des orages épars peuvent se développer par moments dans les zones de moyenne altitude et de montagne.

La chaleur s’intensifie, l’été pourrait être plus extrême

Alors que les vagues de froid s’atténuent, la chaleur se fait plus marquée. D’ici fin mars, une vague de chaleur devrait persister dans le Sud-Est. En avril, la chaleur devrait s’étendre au Sud-Ouest et à certaines parties des Hauts Plateaux du Centre. Le nord-ouest et l’ouest des provinces du Centre-Nord pourraient également connaître des épisodes de chaleur localisés à partir de fin mars.

Les températures moyennes dans les régions du Nord et des provinces allant de Thanh Hoa à Huê (Centre), devraient être de 1 à 1,5°C supérieures à la moyenne de long terme. Ceci laisse présager un été potentiellement plus rigoureux, alors que le changement climatique se fait de plus en plus sentir.

Face à une météo de plus en plus imprévisible, les experts conseillent à la population de suivre les prévisions à court terme (un à trois jours) afin de se préparer aux risques tels que les orages, la foudre et la grêle.

Les administrations locales sont également invitées à renforcer les systèmes d’alerte précoce afin de garantir la sécurité dans la production et la vie quotidienne.

La disparition de la fraîcheur de fin de printemps signale des changements dans un régime météorologique traditionnel et indique un changement climatique plus net, avec des hivers plus doux et des étés de plus en plus rigoureux. – VNA

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