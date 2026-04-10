Le permanent du Secrétariat du PCV en visite officielle au Laos et au Cambodge

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a effectué des visites officielles au Laos et au Cambodge.

Le 9 avril, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam et une haute délégation vietnamienne l'accompagnant a effectué une visite officielle au Laos, à l’invitation de son homologue lao, Vilay Lakhamphong.

Tran Cam Tu a rencontré le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao Vilay Lakhamphong. Les deux parties ont procédé à des échanges approfondis sur l’ensemble de la coopération bilatérale et sont parvenues à un consensus élevé sur la concrétisation des accords de haut niveau, visant à rendre la coopération plus substantielle.

Elles ont insisté sur l'accélération des projets clés prioritaires, notamment l'autoroute Vientiane-Hanoï et la voie ferrée Vientiane-Vung Ang, ainsi que sur les projets de coopération dans l'éducation et la politique, considérée comme le pilier solide orientant l’avenir des relations bilatérales.

Dans la soirée du 9 avril (heure locale), Tran Cam Tu a quitté Vientiane pour Phnom Penh, pour une visite officielle au Cambodge, à l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien et président de son Comité permanent.

Il s’agit de la première visite officielle de Tran Cam Tu au Cambodge.

Dans le cadre de sa visite, le dirigeant vietnamien s’est entretenu avec son homologue Samdech Say Chhum. Il a eu des entrevues avec la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, le chef d'État par intérim, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techno Hun Sen et d'autres. Les dirigeants ont abordé les grandes orientations visant à approfondir les relations de coopération bilatérale.

Il a aussi assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre des localités des deux pays. -VNA