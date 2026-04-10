La visite au Laos du membre permanent du Secrétariat du PCV couronnée de succès

Hanoï (VNA) - La visite officielle au Laos, le 9 avril, de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et d'une haute délégation vietnamienne, à l’invitation de son homologue lao, Vilay Lakhamphong, a été couronnée de succès sur tous les plans.

C’est ce qu’a souligné Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Vientiane, sur les résultats de ce déplacement.



Il a affirmé que le programme d'activités de cette visite a été accompli avec brio. La rencontre de courtoisie avec le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, l’entrevue avec le Premier ministre Sonexay Siphandone, ainsi que l’entretien avec le membre permanent du Secrétariat du PPRL se sont déroulés dans une atmosphère de sincérité, d’ouverture, de construction et de fraternité. Les deux parties ont procédé à des échanges approfondis sur l’ensemble de la coopération bilatérale et sont parvenues à un consensus élevé sur la concrétisation des accords de haut niveau, visant à rendre la coopération plus substantielle.



Les deux parties ont insisté sur l'accélération des projets clés prioritaires, notamment l'autoroute Vientiane-Hanoï et la voie ferrée Vientiane-Vung Ang, ainsi que sur les projets de coopération dans l'éducation et surtout dans la politique, considérée comme le pilier solide orientant l’avenir des relations bilatérales.



Le responsable lao a souligné que cette visite constituait un jalon important, contribuant grandement à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale, tout en promouvant vigoureusement le « lien stratégique » entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en vue d’un développement durable.– VNA