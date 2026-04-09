Banquet solennel en l'honneur du permanent du Secrétariat du PCV en visite au Laos

Hanoï (VNA) - Le 9 avril à Vientiane, dans une atmosphère chaleureuse marquée par le Nouvel An traditionnel lao Bunpimay, Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), et la délégation vietnamienne de haut niveau, ont participé à la cérémonie traditionnelle du nouage de fils au poignet du Laos.

Cette cérémonie, ancrée dans la culture ancestrale du pays du Million d’éléphants, symbolise l’hospitalité du peuple lao et exprime des vœux de bonheur et de prospérité pour ceux qui reçoivent le fil lors du Nouvel An. Elle témoigne également du respect et de l’amitié adressés par les dirigeants lao à Tran Cam Tu et à la délégation vietnamienne.

La délégation a ensuite assisté à un banquet solennel offert par Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Tran Cam Tu et la délégation vietnamienne de haut niveau, participent au banquet solennel offert par Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Le dirigeant lao a salué les résultats de l'entretien tenu au matin et s'est déclaré convaincu que, grâce à la volonté commune des deux Partis et des deux États, ainsi qu’au soutien des peuples des deux pays, les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos continueraient de se renforcer. Il a souligné que ces relations contribuent activement à la construction et à la défense de chaque pays, tout en favorisant la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Dans son discours, Tran Cam Tu a remercié les dirigeants lao pour leur accueil chaleureux et fraternel réservé à la délégation vietnamienne, soulignant qu’il reflète les liens étroits entre les deux pays. Il a affirmé la détermination du Vietnam à préserver et à approfondir cette relation exceptionnelle, considérée comme un héritage précieux à transmettre aux générations futures.

Cet événement marque la dernière activité de Tran Cam Tu au Laos. Dans la soirée du même jour, la délégation a quitté Vientiane pour une visite officielle au Cambodge. -VNA